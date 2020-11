Thuiswerken blijkt minder geschikt voor déze taken

Het advies van het kabinet is om zoveel mogelijk vanuit huis te werken, maar dat blijkt niet voor iedereen weggelegd. Vooral voor déze beroepen is thuiswerken niet zo geschikt.

Thuiswerken kan namelijk ook de kwaliteit van het werk verminderen. Dat geldt voornamelijk voor mentaal veeleisende beroepen, zeggen onderzoekers van de Universiteit Maastricht en Rotterdam School of Management (RSM) van de Erasmus Universiteit.

Uit het onderzoek blijkt dat schakers online veel grotere fouten maken dan tijdens traditionele wedstrijden. “Schaken lijkt in veel opzichten op het werk in de kennismaatschappij: het spel is strategisch, analytisch en speelt zich af onder tijdsdruk”, legt economisch onderzoeker Dainis Zegners van de RSM uit. Cognitieve vaardigheden die bij het schaken worden gebruikt, worden ook gebruikt voor gecompliceerde taken zoals het opstellen van een juridisch contract en strategische besluitvorming. Voor dit soort taken is helder en nauwkeurig denken vereist.

Schaken

In totaal werden 27.267 individuele zetten tijdens 441 schaakwedstrijden geanalyseerd. Deze wedstrijden werden offline in face-to-face schaaktoernooien gespeeld of online vanuit het huis van de schakers. Ze ontdekten dat de schaakspelers ook thuis erg goed presteerden, maar wanneer ze tóch een fout maakten, nam de grootte van de fout aanzienlijk toe. De schakers zeiden er zelf dat over dat thuis de druk van de competitie minder groot is dan wanneer je je tegenstander in de ogen kijkt.

Daling productiviteit

Met dit onderzoek willen de onderzoekers niet zeggen dat mensen niet meer vanuit huis moeten werken. “Zeker tijdens de huidige pandemie kan het van cruciaal belang zijn om werknemers vanuit huis te laten werken om de verspreiding van het virus tegen te gaan”, zegt Zegners. Eerder onderzoek heeft daarentegen aangetoond dat thuiswerken ook voordelen heeft. Wanneer een werkomgeving erg luidruchtig is of wanneer werknemers flexbiliteit willen in verband met hun gezin, dan kan thuiswerken juist uitkomst bieden.

Collega’s

Wel zegt Zegners dat we moeten oppassen bij mentaal veeleisende beroepen. “Onze resultaten laten zien dat rekening moet worden gehouden met een daling van de productiviteit bij cognitief veeleisende taken bij het gedurende langere tijd thuiswerken.” Voor mentaal zware taken lijkt de aanwezigheid van collega’s ook belangrijk om scherp te blijven.

Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam, RSM . Beeld: iStock