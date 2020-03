Thuiswerken? Met deze tips zorg je dat je productief blijft

Vanwege het coronavirus zijn er een hoop mensen die thuiswerken. Sommigen kunnen zich thuis beter concentreren dan op kantoor, terwijl anderen nou juist sneller worden afgeleid. Met deze tips blijf je productief.

Advertentie

Aan een bureau

Hoe verleidelijk het ook is: ga niet vanaf de bank werken. Ga aan een bureau zitten en als je die niet hebt aan de eettafel. Zo zorg je voor een actieve werkhouding die ook nog eens beter is voor de rug. Als je aan de eettafel werkt, zorg dan dat er niet te veel huishoudelijke troep ligt.

Pauze houden

Als je gaat thuiswerken, kan het zo zijn dat je minder lang pauze houdt of dat je iets eet achter je laptop. Zorg dat je écht even een half uur rust neemt van je werk en klap je laptop dicht. Loop het liefste een blokje om. Waarschijnlijk werk je al een stuk geconcentreerder omdat je niemand om je heen hebt om mee te kletsen.

Uitslapen

Vanuit je bed achter de laptop rollen is niet zo’n slim idee. Zet je wekker een uur eerder zodat je jezelf kan omkleden, nog iets kan ontbijten en een kop koffie of thee kan drinken. Kleed je ook gewoon aan en ga niet in je pyjama aan het werk. Zo begin je een stuk actiever, frisser en relaxter aan je werkdag.

Playlist

Houd je niet van stilte? Zet niet de televisie aan maar stel een fijne playlist samen. Uit verschillende onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat klassieke muziek een positief effect heeft op je concentratie. Geen liefhebber van klassieke muziek? Zoek dan naar nummer met 60 of 70 beats per minuut. Dat is ongeveer je hartslag wanneer je zit. Dit kan ook helpen om beter te focussen.

Genoeg eten en drinken

Op bijna alle kantoren kun je onbeperkt koffie en thee halen. Zorg dat je daar genoeg van in huis hebt. Misschien krijg je dagelijks lunch op kantoor of koop je altijd iets in de kantine. Ook dat is handig om in huis te halen, zodat je onder werktijd niet naar de supermarkt hoeft te racen. Het spreekt eigenlijk voor zich, maar het zijn toch kleine dingetjes die niet in je systeem zitten.

To do-lijstje

Als je aan het thuiswerken bent, heb je misschien minder overzicht op al je taken dan op kantoor. Er is ook niemand in de buurt die je een reminder kan geven of je dat ene klusje wel hebt afgerond. Werk daarom met to do-lijstjes en zet eventueel wekkers voor belafspraken die je niet mag vergeten.

Denk je dat je het coronavirus hebt? Ga dan níet naar de huisarts



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: iStock