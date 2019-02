Fris wakker worden? Dan kun je het beste op dít tijdstip naar bed gaan

Wil je een goede nachtrust hebben gehad, moet je tussen 7 en 8 uur slapen. Toch? Nou, niet per se, volgens de Slaap Calculator.

Deze recent verschenen slaapcalculator weet precies wat het ideale tijdstip is om te gaan slapen, gebaseerd op de tijd dat je wekker gaat.

Advertentie

Sleep calculator

De Sleep Calculator, zoals de calculator heet, analyseert het natuurlijk slaapritme van het menselijk lichaam en baseert daarop het tijdstip dat je het beste onder de wol kunt kruipen. En dat betekent ook dat je soms beter minder lang kunt slapen als uitgerust wakker wil worden.

Formule

We vallen gemiddeld na een kwartier in slaap nadat we in bed zijn gekropen. Het menselijk lichaam slaapt vervolgens in 5 à 6 cyclussen van 90 minuten. Wanneer je middenin zo’n cyclus wakker wordt, kun je je energieloos voelen en een beetje prikkelbaar zijn. Volgens de Sleep Calculator kun je daarom beter tussen de cyclussen wakker worden als je lekker fris en fruitig wil opstaan.

Tijdstippen

Op welke tijdstippen kun je dus het beste naar bed gaan? Als je wekker om 06.30 gaat, kun je het beste om 21.15, 22.45, 00.15 of 01:45 naar bed gaan. Staat de wekker ingesteld om 07.00? Dan zijn 21.45, 23.15, of 00.45 de beste tijdstippen waarop je naar bed kunt gaan. Gaat je wekker om 07.30, kun je het beste 22.15, 23.45 of 01.15 naar bed gaan. Voor 08.00 gelden de tijden 22.45, 00.15 of 01.45.

Hier reken je zelf uit op welk tijdstip je het beste onder de wol kunt kruipen.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Flair, Sleep Calculator. Beeld: iStock