Op dít tijdstip hebben de meeste mensen zin in seks

Je denkt misschien dat we zo net voor het slapengaan zin hebben in een potje seks, maar niets is minder waar. We zijn op een heel ander tijdstip juist opgewonden.

Ook ’s ochtends voordat de dag begint is geen favoriet moment. Zo blijkt uit onderzoek dat we om kwart voor drie ’s middags, ja echt, het meeste zin hebben in wat lichamelijke actie.

Overigens zijn de meeste mensen zo’n drie keer per dag wel in the mood. Slechts 19 procent van de mensen zegt dat ze vaker dan vijf keer per dag zin hebben om het bed in te duiken met hun partner. En wat ons dan zo in de stemming brengt? Een kus in de nek blijkt voor velen wonderen te doen.

Daarnaast wordt 74 procent van de vrouwen opgewonden als hun man in bed een beetje tegen ze praat. Die bevestiging maakt dat ze er alleen maar meer van lusten. Waar we dan weer niet zo dol op zijn volgens onderzoekers? Oogcontact in bed. Dat maakt toch een beetje ongemakkelijk.

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock