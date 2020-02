Op deze momenten van de dag hebben sportoefeningen het meeste effect

Als je naar de sportschool gaat, is het slim om naar het tijdstip te kijken dat je gaat. Op ieder moment van de dag zijn er namelijk oefeningen die je het beste kan uitvoeren.

Ochtend

De kracht gevonden om vroeg je bed uit te komen en naar de sportschool te gaan? Kies dan voor cardio-oefeningen. Het maakt je spieren namelijk wakker doordat het bloed rond je lichaam pompt als je beweegt. Train ’s ochtends op een lege maag en rustig niveau zodat er geen energie uit je spieren wordt gehaald. Doe je dat wel, dan kan dit zorgen voor een verlies van je spiermassa. Maak je geen zorgen als je minder calorieën verbrandt. Deze type training zorgt dat je vet verbrandt wat gunstig is voor eventueel gewichtsverlies.

Middag

Als je tijdens lunchtijd sport, kun je het beste een een high intensity training (HIIT) doen. Dit neemt niet al te veel tijd in beslag en daarom is het ideaal voor in de middag. Bij HIIT is het de bedoeling dat je door intervals een intensieve inspanning in een korte tijd levert. Je wisselt daarom intensieve oefeningen af met korte rustmomenten. Hiermee verbrand je veel calorieën en wordt je hartslag verhoogd. Het verhoogt ook nog eens je energieniveau waardoor je er heel de middag weer tegenaan kunt.

Avond

Krachttraining kun je het best in de avond doen. Dan komen je glycogeenvoorraden (de opslag van energie in je lichaam) het best uit. Hierdoor heb je meer kracht en energie om jezelf een weg te banen door een zware work-out en je lichaam te pushen door te gaan.

Wijntje teveel?

Als je de avond van te voren nét iets te veel wijn ophebt, kun je een low intensity steady state (LIIS) training doen. Oefeningen die hieronder vallen: fietsen, klimmen en roeien. Dit helpt goed tegen een kater omdat je de alcohol gifstoffen uit je lichaam zweet, zodat het kan herstellen. Wel moet je opletten dat je kater niet te heftig is. Dan kun je beter niet trainen. Katers kunnen uitdroging veroorzaken en als je flink gaat zweten, neemt de uitdroging alleen maar toe. Hierdoor kan het sporten nog uitputtender aanvoelen, kan je lijf pijn doen en word je extra misselijk.

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock