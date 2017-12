Waarom dat 'irritante' tikken met je been juist goed voor je is

Misschien doe je het zelf wel of betrap je er iemand in je omgeving regelmatig op: tikken met je benen terwijl je zit. Lijkt een irritant trekje, maar het blijkt eigenlijk heel goed voor je te zijn.

Voor andere mensen kan het vooral heel irritant zijn als een ander aan de lopende band tikt met zijn of haar benen. Maar eigenlijk moet je het positiever bekijken, want uit onderzoek van de Universiteit van Missouri blijkt dat het tikken met je been juist gezond is.

Bloeddoorstroming

Hiermee zou je namelijk voorkomen dat je aandoeningen aan je aderen krijgt doordat de bloeddoorstroming beter is. Af en toe je benen bewegen blijkt dus goed te zijn, maar laten we nou niet massaal gaan tikken met onze voeten. Dat is voor niemand leuk.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Cosmopolitan.nl. Beeld: iStock