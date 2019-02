Tintelen je benen of armen wel eens? Dít kan de reden zijn

Soms heb je ineens last van een tintelend been of arm. Een vervelend gevoel dat uiteindelijk vanzelf weer overgaat. Maar waardoor wordt dit prikkelende gevoel eigenlijk veroorzaakt?

De zenuwen die door ons lichaam lopen, communiceren tussen onze hersenen en andere ledematen. Als je iets met je arm wilt oppakken, geven je hersenen dit onbewust via jouw zenuwen door aan je arm. Maar wanneer je last hebt van ‘slapende’ ledematen, kan dit betekenen dat je zenuwen een beetje in de war zijn.

Advertentie

Afgekneld

Redenen hiervoor kunnen zijn: langdurige druk op je zenuwen, een slechte doorbloeding en een beknelde zenuw. Zo kun je last hebben van tintelende benen wanneer je te lang met je benen over elkaar hebt gezeten. Hierdoor wordt de bloedtoevoer afgekneld en krijgen bloedvaten niet genoeg zuurstof. De signalen worden dan niet goed meer via de zenuwen doorgegeven, waardoor je arm of been niet doet wat je eigenlijk zou willen. Daarom noemen we dit ‘slapende’ benen of armen.

Paresthesie

Het tintelende gevoel ontstaat doordat op zo’n moment sommige zenuwen geen en andere zenuwen juist heel veel onregelmatige signalen proberen door te geven. Dit gevoel wordt ook wel paresthesie genoemd, een stoornis in de gevoelssensatie.

Wakker schudden

Meestal proberen we een slapend ledemaat ‘wakker’ te maken door ermee te schudden of van houding te veranderen. Het bloed stroomt hierdoor weer terug naar je arm of been, maar krijgt hierdoor verkeerde signalen binnen. Het gevolg is dat het tintelende gevoel tijdelijk erger wordt. Gelukkig zal dit gevoel na een tijdje weggaan. Je zenuwen kunnen weer normaal functioneren en je kunt je armen en benen dan ook weer normaal gebruiken.

Hogere pijngrens

Wel is belangrijk dat je tijdens het schudden voorzichtig doet, want als je last hebt van een slapend ledemaat kun je jezelf flink bezweren, blesseren of verwonden. Je voelt namelijk veel minder in je arm of been, waardoor de pijngrens ook ineens veel hoger ligt. Je kunt daarom het beste gewoon rustig aan doen en wachten tot het tintelende gevoel vanzelf weggaat.

De leukste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Mental Floss, HLN.be. Beeld: iStock