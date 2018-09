Tintelt je mond na het eten van een stukje meloen of ananas? Dít kan de reden zijn

Heb je ooit op een stukje verse perzik, meloen of ananas gebeten, waarna je mond begon te tintelen en je lippen opzwollen? Don’t worry, je bent niet de enige. Dít zou de oorzaak kunnen zijn.

Die tintelende mond wordt ook wel het oraal allergie syndroom (AOS) genoemd. Na het eten van bepaalde voedingsproducten krijg je dan een tintelend gevoel aan de lippen, de tong en het tandvlees. Dit is meestal het geval bij het eten van rauwe vruchten, groenten of noten.

Immuunsysteem

Meestal wordt dit tintelende gevoel tijdens het eten erger tijdens het pollenseizoen. Als je sowieso vaak last hebt van hooikoorts of andere allergieën voor berken, gras of pollen dan is het risico op AOS groter. Dat komt doordat jouw immuunsysteem het verschil tussen pollen en de eiwitten in rauwe vruchten, groenten of noten niet kan zien.

Allergische aanval

Naast jeuk, tinteling of zwelling rondom je lippen, mond en tong kan AOS ook zorgen voor niezen, verstopte neus, netelroos, duizeligheid of diarree. Deze symptomen zijn redelijk mild en verschijnen vaak direct na het eten en de reacties houden maximaal een uur aan. In sommige gevallen kan de allergie ervoor zorgen dat je kortademig of benauwd in de keel wordt of een allergische aanval krijgt. In dit geval kun je het beste 112 bellen.

Bevroren

Ook al heb je weleens last van een tintelende mond na het eten van deze vruchten, wees niet bang om ze te eten. Pas alleen extra goed op tijdens het pollenseizoen. Ben je allergisch, maar wel dol op dat bepaalde stuk fruit? Vries het fruit dan in en eet de vrucht bevroren. Dit kan ervoor zorgen dat je minder irritaties ervaart. Als je nooit problemen hebt gehad, is het niet nodig om deze fruitsoorten te vermijden. Maar vergeet niet dat een allergie zomaar kan ontstaan, dus wees altijd voorzichtig als je de symptomen ervaart.

Bron: Popsugar. Beeld: iStock