Dit is de nummer één tip tegen rimpels (en het kost helemaal niet veel geld!)

Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw, je trekt misschien zelfs weer een jurk uit de kast en je wil niets liever dan met je snoet in de zon zitten. Heerlijk. Toch? Jazeker, maar wel als je je huid goed beschermt tegen de schadelijke stralen van de zon. De nummer één tip tegen rimpels aller tijden is namelijk smeren, smeren, smeren met een zonnebrandcrème die UVA- en UVB-bescherming bevat.

Hoewel lijntjes en rimpels je gezicht karakter geven, wil menig vrouw zo mooi mogelijk oud worden. Vergeet daarom (dure) crèmes die hun beloftes niet waar kunnen maken. Naast het hydrateren van de huid met een goede crème is een SPF namelijk het belangrijkste voordat je naar buiten gaat.

Als je je huid alleen in de lente en zomer op zonnige dagen beschermt met SPF, wil je zeker even verder lezen. Het is namelijk een misvatting dat je alleen op die dagen een zonnebrandcrème nodig hebt. Heb je bijvoorbeeld last van pigmentvlekken en een doffe huid, naast rimpels? Dan zijn de schadelijke zonnestralen hier hoogstwaarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van.

Verschil tussen UVA en UVB

Waar UVB-stralen je huid verbrandt, zijn de UVA-stralen de grootste vijand voor je huid: de A staat namelijk voor aging. Natuurlijk zonlicht bestaat voor ongeveer 95 procent uit UVA. De andere 5 procent bestaat uit UVB. Omdat UVA-straling tot diep in de huid (dermis) doordringt, tast het collageen en elastine aan en zorgt het bovendien voor (voortijdige) huidveroudering zoals rimpels en bruine vlekken op de huid.

UVA in het kort: komt tot in de dermis, veroorzaakt voortijdige veroudering, speelt een grote rol in het krijgen van huidkanker en veroorzaakt vorming van vrije radicalen.

UVB in het kort: dringt door tot de epidermis, veroorzaakt verbranding van de huid, speelt een grote rol in het krijgen van huidkanker en veroorzaakt DNA-schade.

Veilig zonnen

Of je gaat bakken in de zon of onder de zonnebank kruipt: goed voor de huid is het nooit. Maar omdat je de zon nu eenmaal niet kunt vermijden en je hopelijk wel verantwoordelijk wil genieten van het weer, kun je je best doen om veilig te zonnen. Huidveroudering kun je niet voorkomen, maar wanneer je jezelf goed insmeert help je wel om het proces te vertragen.

Daarom is de tip van experts om je gezicht (en zichtbare delen van de huid, zoals je handen, nek en decolleté) dagelijks in te smeren met SPF. De zonnestralen komen namelijk ook door wolken en ramen heen. Kies bijvoorbeeld voor een dagcrème met SPF 30 of 50, of gebruik een losse zonnebrandcrème voor het gezicht met een hoge factor. In het laatste geval breng je de crème aan als allerlaatste stap van je huidverzorgingsroutine. Lekker royaal aanbrengen voor je naar buiten gaat, et voilà.

Nog een laatste tip: met een mooie hoed of een pet bescherm je je huid en haar nog net een beetje extra tegen de zon.

