Dankzij deze tips kom je carnaval tóch gezond door

Carnaval staat in het teken feestvieren, bier drinken en snacks eten. Maar hoe zorg je ervoor dat je dit gezellige, maar ongezonde feestje toch nog een beetje gezond doorkomt?

Ben je al helemaal in de feeststemming en ligt je carnavalsoutfit al klaar? Lees dan gauw onderstaande tips om te voorkomen dat je de week na carnaval ziek op bed ligt:

Advertentie

Goed ontbijt

Een goed begin is het halve werk, zeker met carnaval. Zorg daarom dat je de dag begint met een goed en gezond ontbijt. Zo wordt de kans groter dat je het langer volhoudt, leg je alvast een goede bodem en eet je waarschijnlijk veel minder ongezonde dingen. Ontbijt bijvoorbeeld met een lekkere smoothie, een paar gezonde pannenkoekjes of een omelet met avocado op speltbrood. Vergeet ook niet een banaan mee te nemen voor onderweg. Een banaan kalmeert je maag en zorgt voor een goede bodem dankzij het zetmeel en de suikers.

Veel water drinken

Met carnaval wordt er veel alcohol gedronken, maar vergeet ook niet af en toe glas water te drinken. Alcohol onttrekt vocht aan je lichaam, waardoor je hoofdpijn krijgt. Wanneer de alcohol wordt afgebroken door je lichaam komen er afbraakproducten vrij die je misselijk maken. Door tussendoor voldoende water te drinken, zorg je ervoor dat je lichaam alle afvalstoffen beter kan afvoeren. Kortom: je kunt langer doorgaan, je hebt minder last van hoofdpijn en je voelt je minder misselijk. Wat wil je nog meer? Vergeet ook niet de volgende ochtend genoeg water te drinken.

Kies bewust

Het is heel slim om van tevoren al wat gezonde snacks en maaltijden in huis te halen, zodat je op elk tijdstip langs huis kunt om wat te eten. Ben je uiteindelijk toch in een snackbar beland? Dan kun je maar beter een slimme keuze maken. Maar voor welke snack kun je dan het beste gaan? Een kroket, frikandel, kaassoufflé of toch een bamihap? Deze frituursnacks kun je in ieder geval beter niet kiezen, want hier zitten de meeste calorieën in.

Veel dansen en springen

Vergeet ook vooral niet te dansen en te springen met carnaval. Zo beweeg je lekker veel. Eén biertje staat namelijk gelijk aan zo’n 11 minuten hardlopen. Door veel te lopen, te dansen en te hossen, hoef je je al een stuk minder schuldig te voelen.

Genoeg slapen

Aangezien carnaval vooral overdag plaatsvindt, is het verstandig om voldoende te slapen. Soms gaat een leuk feestje wél door tot in de vroege uurtjes. Zorg er dan voor dat je de volgende dag iets later begint en dus wel minstens 7 uur kunt slapen. Een goede nachtrust is nodig voor het herstel van je lichaam. Slaaptekort zorgt ten eerste voor minder energie, maar kan uiteindelijk ook leiden tot andere lichamelijke klachten.

Vitaminen

Om te voorkomen dat je na carnaval nog een paar dagen ziek, zwak en misselijk bent, is het verstandig om ervoor te zorgen dat je de volgende vitaminen voldoende binnenkrijgt dit weekend: vitamine C en D en zink. Vitamine C is belangrijk om te voorkomen dat je een bacterie of virus krijgt en ziek wordt. Eet dus vooral rode paprika, broccoli en kiwi van tevoren. Vitamine D ondersteunt je immuunsysteem, maar krijg je voornamelijk binnen via zonlicht. In de winter hebben daarom veel mensen een vitamine D-tekort. Het kan dan ook verstandig zijn om wat supplementen te nemen. En als laatste is het verstandig om voldoende zink binnen te krijgen. Dit mineraal verjaagt en voorkomt verkoudheid. Dus vergeet vooral geen vis, noten en zuivelproducten te eten tijdens carnaval.

Toch een glaasje te veel gehad gisteravond? Begin je dag met déze lekkere smoothie en je bent zo van die kater af:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

lees ook Dit weer kun je verwachten tijdens het carnavalsweekend

Dit weer kun je verwachten tijdens het carnavalsweekend Dít zijn de vreemdste carnavalssnacks van de afgelopen jaren

Bron: Viv Online, Proef het zuiden. Beeld: iStock