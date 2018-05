11 tips om zonder gêne wat 'dirty talk' in te voeren in bed

Geniet je nog altijd van sex met je partner, maar mag het wel iets spannender tussen de lakens? Deze seksexpert zweert bij het effect van dirty talk.

Tracey Cox, een beetje de Britse versie van ‘onze’ seksgoeroe Goedele Liekens, vertelt aan Daily Mail dat dirty talk je seksleven een enorme boost kan geven en zelfs kan redden. En hé, naarmate je steeds ouder wordt met je partner en jullie niet meer die krolse katten van in de twintig zijn, zijn dat soort beloftes meer dan welkom, toch? Daarom geeft Cox onderstaande tips om vunzige praatjes in bed zo succesvol mogelijk toe te passen.

1. Bespreek eens met elkaar wat voor dirty talk jullie opwindt

Vinden jullie het bijvoorbeeld sexy om een beetje te schelden, of mag het wel wat netter en liever?

2. Overleg (vóór de sex!) op welk moment jullie vunzig willen praten

Tijdens het voorspel, of liever als je volop in de sekspartij zit?

3. Bepaal wíe het doet

Gooien jullie er allebei broeierige teksten uit zodat het een beetje een dialoog wordt, of kan de ander beter even z’n mond houden?

4. Oefen in de spiegel

Zeg eens hardop seksueel getinte dingen in de spiegel. Zo weet je vast een beetje hoe je klinkt als je dat zegt en kun je eraan wennen. Het is net een speech, maar dan in bed, en druipend van de sex. Oefening baart kunst!

5. Omschrijf tijdens de sex wat je partner met jou doet en jij met hem

Letterlijk én qua gevoel. Van “Je hebt je handen op mijn borsten en dat voelt zo heerlijk” tot en met “ik ga je in mijn mond nemen en dat voelt alsof ik alle controle over je heb”.

6. Stel je partner vragen waar ‘ie in principe alleen op hoeft te kreunen

“Vind je dat lekker?”, “Wil je meer?”

7. Zeg wanneer je iets lekker vindt

“Wat je doet met je tong voelt zó heerlijk”, “Ik kom bijna klaar”

8. Geef complimentjes over z’n lichaam

“Ik hou van je sterke armen.” Of hij tegen jou: “Je hebt de mooiste borsten die ik ooit heb gezien.”

9. Vertel hoe graag je je partner klaar wilt laten komen

“Ik ga je zó’n intens orgasme geven”, “Ik vind het heerlijk om naar je te kijken als je klaarkomt”

10. Geef liefdevol en sensueel aanwijzingen

Altijd beter dan seksloze commando’s. “Hmm, gebruik die heerlijke tong eens om me daar te likken. Iets hoger… ja, heerlijk zo.”

11. Durf te lachen

Tuurlijk, dirty talk moet je in eerste instantie opwinden, maar het is ook hilárisch. Lol in bed is geen crime – sterker nog: het is meer een vereiste. Zolang die joligheid jullie maar niet uit de stemming haalt.

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock

