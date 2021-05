Tips van een fysiotherapeute: zó kom je minder stijf uit bed

Word je iedere ochtend stijf wakker en heb je moeite om uit bed te komen? Deze oefeningen van de fysiotherapeute kunnen helpen tegen ochtendstijfheid.

Ochtendstijfheid heeft verschillende oorzaken. Soms kan dit komen door een overmatige beweging van de dag ervoor, maar meestal heeft het te maken met artrose, reuma of fibromyalgie. Fysiotherapeute Steffie Schoenmakers geeft een paar tips en oefeningen.

“Bij artrose komt het vanwege de ophopingen van vocht in de gewrichten”, legt de fysiotherapeute uit. “Door het weinige bewegen is het pompmechanisme wat het vocht afvoert minder actief. Door in de ochtend te bewegen, wordt dit mechanisme weer actiever.” Kortom: ’s ochtends voordat je opstaat oefeningen doen, kan dan wel degelijk helpen.

Het kan ook zijn dat er sprake is van reumatoïde artritis. “Dan komt de stijfheid vanwege het gebrek aan inactiviteit, het gevolg is dat er meer ontstekingscellen worden aangemaakt, waardoor de slijmvliezen in de gewrichten opzwellen. Dit maakt bewegen nog lastiger.” Je komt dan als het ware in een vicieuze cirkel terecht. Je gaat steeds minder bewegen omdat het steeds meer pijn doet. “Als laatste kan er ook sprake zijn fibromyalgie. Dit is een aandoening waarbij je last hebt van langdurige, chronische pijn in je spieren en bindweefsel. Als je dan last heb van ochtendstijfheid komt het doordat de spieren onvoldoende ontspannen zijn geweest.”

Ochtendgymnastiek

Gelukkig kun je door in bed al wat te bewegen je gewrichten weer soepel krijgen. Bepaalde oefeningen kunnen wonderen verrichten. Wel is het belangrijk dat je nooit door de pijn heen gaat, want dan doe je je lichaam meer kwaad dan goed. Ben je wakker? Blijf dan nog even op je rug liggen. Om je lichaam wat soepeler te maken voor de start van de dag, kan je de volgende oefeningen doen om dit het herstel bevorderen:

1. Blijf ontspannen op je rug liggen. Zet je knieën gebogen weg en laat ze voorzichtig links en rechts vallen terwijl je zelf op je rug blijft liggen.

2. Blijf op je rug liggen en trek een knie naar je borst toe, hou deze positie even vast en wissel dan een paar keer van kant.

3. Zet je knieën gebogen weg en til je bekken van de ondergrond, hou deze positie even vast en ontspan daarna. Herhaal dit een paar keer.

4. Ga rechtop zitten aan de rand van je bed en draai rondjes met je enkels. Doe dit rustig; zowel tegen de klok in als met de klok mee.

5. Blijf rechtop zitten en breng je handen bij elkaar. Breng je armen rustig omhoog en rek je even helemaal uit. Hou dit een paar seconden vol en ontspan je daarna even. Herhaal deze oefeningen ook een paar keer.

Als je alle oefeningen tien tot vijftien keer herhaalt, is dat vaak al voldoende. “Meer mag altijd, maar overdrijf niet.”

Geen ochtendstijfheid

Wanneer pijn de hele dag aanhoudt, is er geen sprake meer van ‘ochtendstijfheid’. Dan kan het verstandig zijn om een afspraak te maken bij de fysiotherapeut voor verder onderzoek.

Dus mocht je vaak last hebben ochtendstijfheid? Zet je wekker wat eerder en doe voor je opstaat wat oefeningen.

