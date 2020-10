4 simpele tips om die nekpijn van het vele thuiswerken te voorkomen

Vanwege de coronacrisis moeten we zo veel mogelijk vanuit huis werken. Maar de kans is groot dat je thuis geen officiële werkplek hebt en dus urenlang vanaf je bank of keukentafel werkt. Dit kan op den duur voor een vervelende nekpijn zorgen.

Je laptop staat niet op ooghoogte, waardoor je continu je nek aanspant om naar beneden te kijken. Hierdoor ontstaat een ‘tech neck‘, ook wel ‘technische nek’ genoemd.

Technische nek

De technische nek is het resultaat van de lichaamshouding die we onbewust aannemen als we naar een scherm kijken: zowel je kin als je schouders gaan naar voren, je nek wordt gebogen. Dit is een onnatuurlijke houding. Symptomen van een technische nek zijn pijnklachten in nek, arm of schouders, stijfheid in de bovenrug, pijnscheuten, hoofdpijn en tintelingen.