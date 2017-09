Nu de dagen korter en de nachten langer worden, is de kans groot dat we vaker in het donker rijden. Dat is intensief en kan gevaarlijk zijn. De beste tips om tóch ontspannen achter het stuur plaats te nemen.

De meeste mensen vinden het lastiger om in het donker te kunnen zien. Er is minder licht, je ziet minder scherp en je blikveld is kleiner. Bovendien kan vermoeidheid je parten spelen. Om al die redenen vermindert ons zicht.

Klamme handjes

Een Britse verzekeringsmaatschappij ontdekte door een onderzoek dat vrouwen beter rijden dan mannen (dat dáchten we al ;-)). Maar toen een Nederlandse verzekeraar vervolgens een peiling deed naar het zelfvertrouwen van vrouwen achter het stuur, bleek het daar minder goed mee gesteld. Hoewel vrouwen beter rijden, hebben ze minder zelfvertrouwen op de weg.

Mannen voelen zich veel prettiger in de auto. Slechts 3% van hen vindt rijden niet fijn, terwijl 16% van de dames vaak echt bang is achter het stuur. Meer dan de helft van de vrouwen is weleens onzeker in hun auto en de helft daarvan schaamt zich er ook nog eens voor. Vooral een onbekende route, of ’s nachts in het donker rijden vinden vrouwen niks.

Wat kun je daartegen doen?

Tips om ontspannen in het donker te rijden

Laat je ogen eerst even wennen aan het donker voordat je wegrijdt. Vermijd kijken op je mobiel, omdat je ogen dan nóg meer moeten wennen aan het verschil in licht. Ben je snel geneigd om veel op je telefoon te kijken – zelfs onder het rijden ? Check dan nog binnen, vlak voordat je de deur uitstapt je berichten.

Ben je net klaar met werken of is het nog vroeg in de ochtend? Ontspan eerst even voordat je de auto in stapt. Zorg dat je goed hebt geslapen en rustig ontbeten.

Blijf kijken naar je eigen weghelft en probeer je niet te laten afleiden.

Kijk niet in de koplampen van de tegenligger. Die verblinden je tijdelijk, waardoor je wazig ziet omdat je ogen weer moeten wennen aan het donker.

Gebruik je grote lichten zelf eveneens zo min mogelijk, alleen wanneer het écht nodig is.

Zoek als dat mogelijk is vooraf een goed belichte weg uit.

Stippel de rustigste route van tevoren uit. Ook al ben je met de snelweg 10 minuten eerder thuis, rij toch binnendoor als je anders in de drukte op de weg terecht komt (mits die dus goed verlicht is!).

Pas je rijstijl aan. Houd extra afstand en rem wat eerder.

Zorg ervoor dat je ruiten en spiegels schoon zijn, zodat je het beste zicht hebt.

Ga niet te ver naar voren zitten om goed te kunnen zien, want daardoor let je minder op wat er achter je gebeurt.

Hoe verleidelijk het ook is in de komende koude maanden, zet je verwarming niet te hoog. Hierdoor word je sneller moe en suf, waardoor je concentratie vermindert.

Heb je een lange rit voor de boeg? Neem na elke 2 uur rijden een kwartiertje pauze.

Nachtbril

Wat je ook kunt overwegen als je autorijden in het donker té moeilijk vindt door slecht zicht, is een nachtbril. Ze zijn goedkoop en erg effectief. Door de gele glazen (op sterkte of zonder sterkte) worden schitteringen van contouren verminderd, waardoor je scherper kunt zien. Het scheelt een hoop! De bril verhoogt het kleurencontrast, dus tijdens veel neerslag zijn ze ook ideaal.

Bron: Generali, Telegraaf. Beeld: iStock.

