Zweethanden aan het stuur? Zó kom je van je rijangst af

Nooit de snelweg op durven, paniekerig het stuur vastgrijpen of tóch maar met het openbaar vervoer. Maar liefst een op de zes Nederlandse vrouwen heeft een vorm van rijangst.

Blijf op de weg

Begin je er steeds meer tegenop te zien om in de auto te stappen? Dan is het belangrijk dat je niet stopt met autorijden. Dat geldt ook tijdens het rijden zelf. Maak je een ernstige fout? Schampt je auto ergens tegenaan? Ook al giert de adrenaline op dat moment door je lijf, het is het beste om dan wel nog zelf naar huis te rijden. Het is belangrijk dat je de angst niet helemaal toelaat.

Besef

Het komt veel voor dat mensen met rijangst bang zijn voor hoe andere weggebruikers zullen reageren als ze iets niet goed doen. Bijvoorbeeld als de auto een paar keer afslaat bij het stoplicht. Of als degene achter je moet wachten tot jij netjes hebt geparkeerd. Logisch dat je je daar zorgen over maakt: je wilt anderen niet tot last zijn. De meeste weggebruikers zijn gelukkig geen mensen vol opgekropte woede die bij het minste of geringste zullen schelden op je. Houd daarom in je achterhoofd dat bijna alle weggebruikers begrip voor je hebben. Misschien zit er in die andere auto wel iemand die nét zo onzeker is als jij.

Oefening baart kunst

Je angst kun je langzaam afbouwen door veel te oefenen met rijden. Begin rustig op een industrieterrein, ga dan naar provinciale wegen en oefen uiteindelijk ook op de snelweg en in een stadscentrum. Als je dat prettig vindt, kun je iemand meenemen. Kies iemand die begrip voor je angst en geduld heeft.

Ga weer op rijles

Vind je het te spannend om alleen te oefenen? Pak het dan professioneler aan. Veel rijscholen bieden opfriscursussen aan. Leg aan de instructeur uit waar je bang voor bent, en zorg dat hij of zij daar met geduld mee omgaat. Er zijn ook cursussen die specifiek gefocust zijn op rijangst. De instructeurs die deze lessen geven, zijn getraind om jou zo goed mogelijk met je angsten te helpen.

Geduld is een schone zaak

Na het oefenen of nemen van een cursus stap je weer in de auto, maar het is logisch dat je niet meteen de sterren van de hemel rijdt. Het gaat waarschijnlijk niet altijd even goed. Maar oefening baart kunst: door te blijven rijden zal het steeds beter gaan. Je bent steeds minder angstig. Misschien komt er zelfs een moment dat je denkt: ‘Ik heb echt zin om een stukje te rijden!’

Bron: Autorai. Beeld: iStock.