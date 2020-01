Met deze tips wordt smalltalk een eitje en zelfs leuk

Veel mensen vinden het verschrikkelijk: smalltalk. Dat ene kletspraatje bij het koffieautomaat of in de lift. Waar heb je het dan over?

Hoe Hollands ook, je wilt het niet altijd over het weer hebben. Maar smalltalk is de sociale lijmolie. Niet alleen handig om in te zetten bij collega’s, maar ook op netwerkborrels. Voor jou hebben we een aantal tips, zodat jij niet meer achter de grootste kamerplant wilt verdwijnen.

Geloof het of niet, maar wij mensen zijn sociale dieren. We zijn blijer en ook gezonder als we vaak met andere mensen contact hebben. En dat effect is het grootst bij mensen die we niet kennen. Maar hoe start je nou zo’n gesprek?

Anker, onthul, aanmoedigen

Je kunt de ARE-methode van communicatie-expert Carol Fleming inzetten. Zoek iets wat jullie op dat moment gemeen hebben met elkaar (anchor), zoals hetzelfde drankje: ‘Deze is lekker, vind je niet? Wat voor heb jij?’ De R in de methode is van reveal en daarin vertel je iets persoonlijks over jezelf. ‘Laatst was ik op een feestje, daar hadden ze ook zo’n goede wijn. Ik ben alleen vergeten te vragen hoe die nou heette.’ En als laatste zet je de E van encourage in. Je moedigt je gesprekspartner aan iets over zichzelf te vertellen: ‘Drink je vaker wijn of ben je meer een bierliefhebber?’ Als je deze methode inzet heb je al snel een kort gesprekje.

Eerlijk en open

Een paar dingen zijn belangrijk bij smalltalk: wees oprecht geïnteresseerd. Houd daarom ook altijd je aandacht bij je gesprekspartner. Niets zo irritant als iemand die de hele tijd wegkijkt en te laat knikt omdat hij niet luistert. Stel daarnaast altijd open vragen, dat houdt het gesprek levendig. Wees ook eerlijk: als je niet veel van een onderwerp afweet, kun je dat gewoon zeggen. Dit is je kans om verhelderende vragen te stellen, de ander vindt het alleen maar leuk dat je zo geïnteresseerd in hem of haar bent.

Daar is de deur

Maar dan heb je zo’n gesprek gestart, op een gegeven moment wil je het ook weer eindigen. Om wat voor reden dan ook. Liz Luyben en Iris Posthouwer schreven het boek Smalltalk survival en beginnen het boekje zelfs met het hoofdstuk Elegante exits. Volgens hen begin je makkelijker aan een gesprekje als je weet dat je hem makkelijk kunt eindigen. Ze geven je 5 tips: zoek een moment voor een natuurlijke knip. Bijvoorbeeld tijdens een hap lucht of als er ergens iets valt. Vat het gesprek afrondend samen en zeg dan simpelweg wat je gaat doen. Wees gewoon eerlijk daarin: “Super om je gesproken te hebben. Ik zie Pietje daar staan en die wil ik nog even spreken.” Gebruik geen maar, want alles wat je daarvoor zegt wordt daardoor afgezwakt. Sluit af met iets aardigs, zoals: “Gaaf trouwens hoe je die presentatie hebt gedaan”, en wens iemand iets toe: “Veel plezier nog op dit congres!”

You can do it!

Eerlijk is eerlijk, zoiets blijft spannend. Geef jezelf eens de uitdaging om met 5 verschillende mensen een visitekaartje uit te wisselen, of in de trein een gesprekje te houden. En je zult zien: het wordt steeds makkelijker.

