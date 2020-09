Met deze simpele tips kom je in no time van eeltvoeten af

Er zijn gelukkig genoeg manieren om van je eeltvoeten af te komen. Maar het is wel belangrijk dat je de oorzaak aanpakt, anders is de eelt binnen de kortste keren weer terug. Met deze tips kun je zelf eelt verwijderen.

Eelt is een plaatselijke verdikking van de bovenste laag van je huid. De vorming van eelt kan verschillende oorzaken hebben. Het dragen van verkeerde schoenen, zweetvoeten of een afwijkende stand van je voeten. Maar ook als je voor je werk veel moet staan of als je overgewicht hebt, komt er meer druk op je voeten, waardoor de kans groter is dat je eelt ontwikkelt. Gelukkig kun je er iets aan doen.

Zo verwijder je eelt makkelijk zelf:

Je kunt je eelt bij een pedicure salon laten verwijderen, of zelf aan de slag gaan. We hebben hiervoor een aantal tips op een rij gezet:

1. Voetenbad

Vul een teiltje met lauwwarm water, badzout en eventueel badolie. Laat je voeten hier zo’n vijf minuten in weken, zodat het eelt zacht wordt.

2. Scrubben

Na het voetenbadje kun je beginnen met het scrubben van je voeten met een scrubgel. Zo verwijder je de dode huidcellen en bovendien worden je voeten er lekker zacht van. Spoel na het scrubben je voeten goed en droog ze af.