Last van migraine? Deze 6 tips zijn het proberen waard

Wist je dat elke dag zo’n 70.000 Nederlanders last hebben van een migraine-aanval? Een schokkend aantal.

We kunnen ons voorstellen dat álle tips welkom zijn, deze 6 zijn in ieder geval het proberen waard.

1. Pas je levensstijl aan

Als je steeds weer zo’n vervelend migraine-aanval krijgt, is het de moeite waard om je levensstijl eens goed onder de loep te nemen. Hoeveel stress ervaar je dagelijks? Heb je last van angsten? Hoeveel beweeg je? Slaap je goed? En hoe ziet je voedingspatroon eruit? Allemaal factoren die een negatieve óf positieve invloed kunnen hebben op je migraine. Misschien helpt het om gezonder te eten of probeer eens alternatieve therapie zoals acupunctuur. Nee, garanties op verbetering heb je nooit, maar het kan wél.

2. Houd een dagboek bij

Schrijf een aantal weken lang precies op wanneer je migraine opkomt, waar je de pijn voelt, hoe erg de pijn is (intensiteit), hoe lang je migraine-aanval duurt, welke overige klachten je ervaart (misselijkheid, duizelig, niet capabel om te lopen of werken, etc.). Schrijf ook op hoe je voelt (misschien ervaar je stress of voel je je overbelast) en vraag eventueel hulp aan een medisch expert. Dit is dé manier om eventuele patronen te herkennen en vervolgens te doorbreken.

3. En schrijf precies op wat je eet

Uit onderzoek blijkt dat het overslaan van maaltijden, te weinig drinken en te veel suiker eten een migraine-aanval kan oproepen. Ook eventuele voedselintoleranties of allergieën kunnen de (mede) oorzaak zijn van die vervelende migraine. Schrijf een aantal weken precies op wat je eet (en hoeveel en op welk tijdstip). Kijk eens wat minder koffie drinken voor je doet, of het skippen van chocolade, citrusfruit, kaas, noten en chocolade. Nogmaals: geen garanties, maar wellicht kom je erachter dat bepaalde voedingsmiddelen een aanval uitlokken.

4. Vraag eens rond in je familie

Komt migraine voor in je familie? Erfelijke aanleg speelt een rol bij het ontstaan van migraine. Wat hebben familieleden al gedaan om de symptomen van migraine te verminderen? Wellicht helpen deze ook bij jou. Het is trouwens ook handig om te weten wat voor jou juist niét werkt.

5. Vraag om medisch advies

Ga voor een medische controle naar je huisarts. Laat bijvoorbeeld je bloeddruk meten en bespreek je medicijngebruik (en wat je in het verleden gebruikt hébt). Zorg voor een helder totaalbeeld van je klachten. Je huisarts kan je eventueel doorverwijzen naar een neuroloog voor verder onderzoek. Neem ook je dagboek en voedingsdagboek mee – het kan altijd van pas komen.

6. Wees voorbereid

Zorg dat je altijd voldoende water drinkt (en een flesje bij je hebt) en neem eventuele medicatie overal mee naartoe (en slik het meteen zodra je de migraine op voelt komen). Is je migraine al opgekomen? Dan is een rustige, donkere kamer waarschijnlijk het enige wat een béétje kan helpen. Steun van geliefden voorkomt natuurlijk geen migraine, maar geeft je wel een veilig gevoel.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: countryliving.co.uk. Beeld: iStock