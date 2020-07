Nu veel plannen door de coronacrisis van tafel zijn, kan het zijn dat je je op sommige dagen verveelt. We zien dat vaak als iets negatiefs, maar het is ook goed om te beseffen dat verveling iets anders is dan lui zijn.

Volgens psycholoog Carla Marie Manly zijn we als samenleving sterk afhankelijk van externe gebeurtenissen. Velen van ons hebben daarom in deze coronacrisis last van een onrustig gevoel.

“De pandemie en quarantaine heeft onze afhankelijkheid van de wereld benadrukt”, legt de psycholoog op Well + Good uit. “Mensen voelen zich vaak enorm verveeld als ze niet bezig zijn met externe zaken. Omdat de term ‘verveling’ zo’n negatieve reputatie met zich meebrengt, ben ik tot de termen ‘stille ruimte’ of ‘down time’ gekomen om te benadrukken dat de vrije ruimtes in het leven niet saai hoeven te zijn en ze in feite zeer helend en bevrijdend kunnen zijn”.

Als je je verveelt en je voelt je er niet fijn bij, heb je volgens de psycholoog tips nodig om te leren hoe je hier op een rustige manier mee om kunt gaan.

1. Zoek waardering voor ‘niksen’

We kennen het woord ‘niksen’ niet alleen in de Nederlandse taal, maar ook in het Deens. Daar betekent het dat het gezond is om verveling te omarmen, vooral in een omgeving waar veel burn-outs voorkomen. “Omdat ‘saai’ over het algemeen betekent dat men iets vervelend of oninteressant vindt, is de eerste stap naar het genieten van ‘de stille ruimtes’ het veranderen van de mentaliteit, naar: ik doe misschien niets op dit moment, maar niets doen voelt goed op dit moment.”, zegt Manly.

2. Langzame ademhaling

De psycholoog adviseert om op elke langzame inademing en uitademing te letten voor minstens 2 minuten. Probeer je niet te concentreren op de realiteit – dat je alleen op de bank zit, of dat een activiteit is afgelast – maar enkel op je ademhaling.

3. Word je bewust van je lichaam

De volgende stap in de omgang met verveling en dat omzetten in iets minder negatiefs, is het opmerken van je eigen aanwezigheid. “Misschien denk je tijdens de langzame ademhaling: ik voel me nu kalm, mijn hartslag is gezakt en mijn angst is weggeëbd’.”

4. Wees dankbaar voor het moment

“Erken dat je lichaam bijvoorbeeld zwaar aanvoelt, maar je gedachten misschien wel licht en vrij”, aldus Manly. Mochten je gedachten nog wel als een tierelier doorgaan en vragen blijven komen, dan is dat volgens haar geen probleem. “Sta jezelf toe om de niet-oordelende gedachten er te laten zijn.”

Tot slot stelt de arts voor om geleide online mediaties te proberen wanneer het ongemakkelijke gevoel blijft. “Zoals met elk nieuw gedrag: hoe meer je oefent, hoe makkelijker het zal gaan.”

Libelle’s Eva kan soms best moeite hebben met in slaap vallen. Haar gedachten blijven maar stromen en dat houdt haar wakker. Nu schijnt mediteren te helpen bij het in slaap vallen en dus gebruikte Eva een week lang een meditatie-app. Heeft het geholpen?

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Well + Good. Beeld: iStock