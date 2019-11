5 tips van voedingsdeskundigen om minder suiker binnen te krijgen

Begin november hebben we hem bijna allemaal bereikt: onze ‘suikermaxdag’. Op deze dag heb je álle suiker binnengekregen die je dit jaar binnen had ‘mogen’ krijgen. En dat met nog bijna 2 maanden op de teller…

Bij het Diabetes Fonds maken ze zich hier zorgen om. Zij hebben het aantal mensen met diabetes type 2 de afgelopen jaren flink zien stijgen. Dit type diabetes krijg je door overgewicht. Iets wat op de loer ligt met het innemen van te veel toegevoegde suikers. En dat doen we, zonder het door te hebben, allemaal. Een blikje frisdrank per dag kan bijvoorbeeld de kans op diabetes type 2 al met 20% verhogen. Bij kinderen is het zelfs nóg erger. Bij hen viel de suikermaxdag al in juli, vanwege de hoeveelheden snoep, koek en frisdrank die zij binnenkrijgen.

Maar hoe weet je dan wanneer je te veel suiker binnenkrijgt? Eigenlijk mogen we per persoon maar een beperkt aantal toegevoegde suikers binnenkrijgen, náást de suikers die in producten zitten die we nodig hebben om gezond te blijven en vallen binnen de schijf van 5. De 2 stukken fruit die je per dag zou moeten nemen, tellen dus niet mee bij deze suikers. Maar wat dan wel?

De suikers waar je op moet letten, zijn alle suikers daarbuiten. Vrouwen mogen maximaal 12,5 suikerklontje per dag binnenkrijgen en mannen 15. Dat klinkt als erg veel, maar vergeet niet dat we hier allemaal structureel overheen gaan. In een glas cola zitten al snel 6 à 7 suikerklontjes, en ook een glas sap heeft al gauw dezelfde hoeveelheid in zich. Het is daarom belangrijk om goed te weten waar je naar moet kijken als je minder suiker wilt innemen.

Om meer aandacht aan dit probleem te geven, houdt het Diabetes Fonds een ontsuikercampagne in de week van 18 tot 24 november. Omdat we maar liefst 77% van alle suikers thuis consumeren, wordt het tijd onze boodschappen, voorraadkasten en ons eetpatroon eens goed onder de loep te nemen. Dat valt niet mee, aangezien velen niet weten waar het vaak misgaat. Daarom spraken we met Kim Brouwers en Lara Schreuder van het Diabetes Fonds voor een aantal handige tips.

1. Vloeibare suikers

Met stip op nummer 1 staan de drinkbare suikers. Frisdranken, vruchtensappen of warme dranken met schepjes suiker: ze worden vaak zonder erbij na te denken naar binnen gegoten. Dit is een snelle manier om onopgemerkt veel suiker binnen te krijgen. Hoe gezond het ook klinkt om een vruchtensap of -drank te drinken: het blijven suikers. Ons lichaam ziet niet het verschil tussen een hap witte basterdsuiker of suiker uit fruit. Wel ziet ons lichaam dat er in die 2e nog nuttige voedingsstoffen zitten, zoals vitaminen.

Kies wat betreft drinken liever voor koffie, thee of water. Om dit toch zoetig te maken, kun je een handje vers fruit, gember of munt toevoegen. Het is goed om te weten dat ook honing een grote leverancier van suikers is. Het lijkt misschien natuurlijk en gezond, maar door dit goedje toe te voegen aan yoghurt of salades, voeg je al snel een grote schep suiker toe aan de maaltijd. Hetzelfde geldt voor ahornsiroop en andere siropen. Voorzichtig mee te werk gaan dus.

2. Etiketten lezen

Om eens een beeld te krijgen van hoeveel suiker er eigenlijk zit in alle producten die je tot je neemt, is het goed om eens aandachtig naar de etiketten te kijken. In de tabel waar je ook de hoeveelheid kilocalorieën, vetten en koolhydraten vindt, staat ook een kopje met ‘waarvan suikers’. Bekijk eens hoeveel gram suiker er in een portie zit en houd in je achterhoofd: 4 gram suiker staat gelijk aan 1 suikerklontje. Dat kan even schrikken zijn, maar hierdoor weet je beter hoe je je voeding kunt portioneren en waar je op moet letten in de supermarkt.

Om te weten of deze suikers ook toegevoegde suikers zijn, neem je een kijkje op de ingrediëntenlijst. Zie je hier ‘suiker’ of een van zijn andere benamingen staan – zoals dextrose of glucosestroop – dan is er suiker aan toegevoegd.

3. Vers koken

Nog altijd wordt er niet genoeg vers gekookt, met als gevolg: maaltijden bomvol suiker. Terwijl je denkt gezond te zijn en een goede lading groente binnen te krijgen, komt er via de zakjes kruidenmix, voorgemarineerde producten of diverse sauzen een grote hoeveelheid suiker mee. Blijf daarom van kant-en-klare maaltijden en het ‘koken met pakjes’ vandaan. Gebruik in plaats daarvan verse kruiden en smaakmakers. Zo weet je ook precies wát je eet en krijg je niet ongemerkt suiker binnen.

4. Bewust boodschappen doen

Het gaat eigenlijk al veel eerder mis dan wanneer we daadwerkelijk de suiker tot ons nemen. Namelijk: bij het boodschappen doen. Dit is het cruciale moment waarop je ervoor kunt kiezen om veel suikers níet in huis te halen. Vaak gaat het fout wanneer we licht hongerig de supermarkt betreden en impulsief een aantal lekkernijen meenemen. Het is daarom aan te raden om thuis een lijstje te maken met de échte benodigdheden en hier niet van af te wijken.

Ben je toch bang dat je, eenmaal in de supermarkt, de verleiding niet kunt weerstaan? Kies er dan voor om je boodschappen online te bestellen. Zo kom je niet in de verleiding om een fout te maken. En wie de ongezonde producten niet in huis haalt, zal veel minder snel naar iets ongezonds grijpen. Omdat het er simpelweg niet is.

5. Uit het oog, uit het hart

Heb je toch een aantal snacks of suikerrijke producten in huis? Zorg dan dat deze niet in het zicht liggen. Vaak snoepen we vanuit een impuls en de behoefte om iets in onze mond te hebben. Het is daarom beter om op tafel en op het aanrecht bordjes met gezonde snacks neer te leggen. Denk aan snackgroenten of een suikerarm biscuitje. Als je dan toch naar een snack grijpt, is deze op z’n minst gezond.

Het valt niet mee om te ontsuikeren. Zeker met alle acties in de supermarkten, waarbij vaak de ongezonde dingen in het middelpunt staan. Om deze reden is het Diabetes Fonds een petitie gestart, waarmee zij supermarkten oproepen tot minder kortingsacties op suikerrijke dranken en meer promotie van betaalbare, gezonde producten. Meedoen kan hier.

Zin gekregen om zélf eens goed te ontsuikeren? Sluit je dan aan bij de campagne van het Diabetes Fonds en ontvang hun magazine met nog meer praktische ontsuikertips cadeau.

Bron: Diabetes Fonds. Beeld: iStock