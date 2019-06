4 tips om die vervelende paniekaanvallen te voorkomen

Misschien ben je je ervan bewust dat je last hebt van paniekaanvallen, of misschien valt er nu ook een heleboel op z’n plek.

Bij een angstaanval wordt ademhaling sneller, je krijgt hartkloppingen, hebt klamme handjes, ziet wazig en je kunt even niet meer rationeel nadenken. En wanneer je eenmaal zo’n aanval hebt gehad, ontstaat er een ware angst om opnieuw zo’n aanval te krijgen. Op de meest onhandige en ongemakkelijke momenten.

Denk na

Vooral het laatste punt kan erg overheersen en zal aangepakt moeten worden. De angst om zo’n nieuwe paniekaanval te ervaren. Dit doe je door op te merken dat je last hebt van angsten. Erken ze. Pas dan kun je je gedachtegang erover veranderen. Vraag jezelf ten eerste af wat deze gedachten getriggerd heeft. Hoogstwaarschijnlijk is het nergens op gebaseerd en daarom ook niet waar. Daarna: laat je niet meeslepen in een neerwaartse spiraal, maar bekijk de situatie van de andere kant.

Drink je koffie?

Dan kun je dat misschien beter wat vaker laten staan. Van cafeïne is aangetoond dat het angstniveaus verhoogt en paniekaanvallen kan veroorzaken bij mensen die last hebben van paniekstoornissen, wordt uitgelegd bij Bedrock.

Wandelen

Wat je vooral wél moet doen voor je dieet is een goed ontbijt nemen. Mensen met angstgevoelens hebben namelijk vaak een laag serotonine-niveau. En dit zorgt ervoor dat we ons goed voelen. Genoeg vitaminen binnenkrijgen en regelmatig bewegen helpt hierbij.

Mindfulness

Het kan je een tikkeltje zweverig in de oren klinken, maar zeker het proberen waard. Mensen zweren erbij: mindfulness. Het helpt je los te komen van negatieve gedachtes, ze objectief te bekijken en vooral níet te beoordelen. En daar kan je soms hartstikke veel nood aan hebben. Hoe fijn is het om dat zelf te kunnen doen?

Heb je het gevoel dat het allemaal nog een wel een beetje dieper ligt bij jou? Dan is het verstandig om in therapie te gaan. Paniekaanvallen zijn namelijk vrij goed te behandelen. En onthoud: alles komt goed.

Spiritueel vlogger Manon geeft een oefening om je angst de baas te worden:

Bron: Bedrock. Beeld: iStock