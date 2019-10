Waarom een to do-lijstje bijhouden juist een slecht idee is

Soms lijkt het leven te bestaan uit een aaneenschakeling van taken om die af te vinken, af te vinken en nog eens af te vinken. Je vliegt van hot naar her met als doel je ellenlange to do-lijstje eindelijk eens af te hebben. Om vervolgens weer een nieuwe klaar te hebben liggen.

Werkt dat ontspannend? Nee, juist niet. Laat je strakke planning daarom eens los, en je wordt weer baas over je tijd. Ook wel tijdsurfen genoemd.

Uitstellen

Oké, oké, het afvinken van je taken op dit to do-lijstje geeft een uitermate voldaan gevoel. Hoe fijn is het om een taak door te strepen als je weer iets nuttigs hebt gedaan? Maar je weet stiekem ook als geen ander dat er een paar van die taken op staan die nooit lijken te verdwijnen. Je doet liever eerst de kleine dingetjes en als een struisvogel negeer je die ene (excuses voor het woordgebruik) rottaak. En van dat uitstellen, daar wordt niemand vrolijker van.

Zonder is beter

Probeer dus eens een tijdje zonder je lijstje te werken. Of kijk er alleen ’s ochtends naar, en ’s middags nog een keer. Maar leg vooral je lijstje wat vaker weg en vertrouw op je aangeboren intuïtie, dat vermindert namelijk een gejaagd gevoel. Surfen over de tijd, dus.

Geen idee hoe je dit aan moet pakken? Paul Loomans geeft in zijn boek ‘Ik heb de tijd – een handleiding’ tips, en dit zijn er een paar over hoe tijdsurfen werkt:

1. Focus

Laat je niet afleiden tijdens een taak door vragen van anderen. Gebeurt dat toch, accepteer de ruis en oordeel dit vooral niet. Ergernis aan ruis zorgt namelijk voor stress. Of zeg: “Ik maak eerst even dit af. Ik kom over een kwartiertje naar je toe.” En ga weer verder met waar je mee bezig was. Zorg daarnaast voor zoveel mogelijk momenten waarin geen ruis kan plaatsvinden. Telefoon en mail uit en een blok in je agenda die alleen op jou gericht is.

2. Voldoening

Onderscheid ‘moeten’ en ‘willen’. Wíl je iets, dan geeft je dat voldoening, en dat zorgt op z’n beurt weer voor een stressvrij gevoel. Kies daarnaast vaker op basis van je gevoel. Je zult zelf aanvoelen wat de goede momenten zijn om aan iets te beginnen, niet wat je lijstje vertelt eerst te doen. Is er een taak waar je toch behoorlijk tegenop ziet (lees: die ene rottaak)? Ontrafel dan waar dat vandaan komt en vraag hulp van anderen om het probleem op te lossen.

3. Neem genoeg rust

Rust is fundamenteel om stress te vermijden. Doe iets gedachteloos, met je handen of lichaam. En nee, een rondje Facebook, WhatsApp en Instagram telt dus niet. Voel je emoties, vetzet je dan vooral niet. Laat de woede, angst of het verdriet er zijn, in plaats van erover te piekeren. Zie het als een golf emoties, maar daarna zakt het af, wordt het eb, dan kun je er weer tegenaan.

Bron: JAN.