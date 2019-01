Libelle Legt Uit: is het erg om op het toilet te lezen?

In menig huis prijkt in het kleinste kamertje een mand met oude tijdschriften. En ook onze smartphone gaat regelmatig mee het wc-hokje in. Maar is dat eigenlijk wel zo’n slim idee?

Verschillende onderzoekers beweren dat mensen die lezen op het toilet, langer op de wc zitten en vaker aambeien hebben. Dit zou te maken hebben met het lang ontspannen van de anus maar tegelijkertijd ook vaak persen. Dat vergroot het risico op aambeien en daarom zou je dus niet te lang over je stoelgang moeten doen.

Advertentie

Neem de tijd

Maar daar is niet iedereen het mee eens. Ernst Kuipers, hoogleraar maag-darm-leverziekten aan het Rotterdamse Erasmus MC, twijfelt aan de betrouwbaarheid van deze studies, vertelt hij tegen De Volkskrant. ‘’Oorzaak en gevolg zijn niet duidelijk’’, vindt hij. ‘’Lezen mensen omdat het toiletbezoek langer duurt of duurt het toiletbezoek langer omdat ze lezen? Beide opties zijn voorstelbaar. Hetzelfde geldt voor het ontstaan van aambeien.’’ Volgens Kuipers is er dus geen reden om niet te lezen op het toilet. Sterker nog: het is juist belangrijk om je tijd te nemen voor een boodschap.

Hygiënisch?

Voor eventuele aambeien hoef je het dus niet te laten, maar de Universiteit van Arizona zet wel twijfels bij de hygiëne. De bril, lichtschakelaar, deurklink en doortrekknop zitten vol met bacteriën, vooral bij toiletten in het openbaar. Deze komen via je handen terecht op de krant of – erger nog – op je telefoonscherm die je de hele dag met je meedraagt. Uit een onderzoek van de Universiteit uit Arizona bleek dat 9 op de 10 ziekmakende bacteriën werden gevonden. Bij 16% van de telefoons werden zelfs poepsporen op het scherm gevonden. Was dus altijd je handen na een toiletbezoek, en een keertje je telefoonscherm schoonmaken is ook geen overbodige luxe.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: De Volkskrant, Axed. Beeld: iStock