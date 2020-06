Lekker schoon: om déze redenen wil je een tongschraper gebruiken

Een goede hygiëne is het halve werk, dat geldt ook voor je mond. Je kunt natuurlijk elke dag netjes 2 keer je tanden poetsen, stoken en flossen om het allemaal goed schoon te houden. Maar er is één ding waar je misschien nog wel veel meer aan hebt: een tongschraper.

Wist je dat de gezondheid van je mond veel zegt over je algemene gezondheid?

Advertentie

Hygiëne in je mond

Als je last van bepaalde kwaaltjes hebt, is de kans groot dat deze als eerste ontdekt kunnen worden in je mond. Denk maar eens aan de plekjes of aften die je in je mond krijgt wanneer je weerstand laag is. Maar naast een schoon gebit, zijn ook gezond tandvlees én een schone tong belangrijk.

Wit laagje op de tong

Het komt wel eens voor dat je een wit laagje op je tong hebt, vooral op het achterste gedeelte hiervan. Dit laagje is niet heel fris, het bestaat namelijk uit eiwitten en etensresten waarop bacteriën leven. Het feit dat hier bacteriën op zitten, is niet heel erg. Maar het moeten er niet té veel zijn. Als het wel te veel wordt, dan zul je dit merken aan een slechte adem, aanslag op je tanden of zelfs een tongontsteking.