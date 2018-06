Zó is Trijntje Oosterhuis aan haar wespentaille gekomen

Trijntje Oosterhuis (45) heeft twee jaar na haar laatste zwangerschap een lijntje waar je u tegen zegt. Daar is geen plastische chirurgie of streng dieet aan te pas gekomen.

Nee, Trijntje zweert bij een kliniek voor cosmetische geneeskunde dat voor contourvormende gewichtsvermindering gaat in plaats van keihard kilo’s lozen. Met resultaat dus, want kijk die wespentaille op recente foto’s van de zangeres eens. (Tekst gaat verder onder de foto’s.)

Een bericht gedeeld door Trijntje Oosterhuis (@trijntjeoosterhuis) op 19 Jun 2018 om 5:06 (PDT)

Een bericht gedeeld door Trijntje Oosterhuis (@trijntjeoosterhuis) op 14 Jun 2018 om 6:06 (PDT)

Daarom namen wij contact op met de betreffende kliniek om wat meer te weten te komen. Oprichtster Claudia van der Lugt vertelde ons alles over haar Alizonne-therapie, die BN’ers à la Trijntje en Angela Groothuizen, maar ook ‘gewone stervelingen’ zoals jij en ik volgden. Toveren kan Claudia niet, maar: “De zwaarste cliënt die we behandeld hebben woog 278 kilo. Zij is 183 kilo afgevallen in vijftien maanden.”

Bindweefselmassage

De Alizonne-therapie is een behandelconcept ontwikkeld door drs. Claudia van der Lugt dat gericht is op snel en verantwoord afvallen. Hoe? Middels drie technieken, zo staat er op de site uitgelegd. Namelijk een behandeling met ultrasonore trillingen om onderhuids vetweefsel aan te pakken, bindweefselmassage om de doorbloeding van de huid en de afvoer van vloeistof en vetten te stimuleren en een dieet onder begeleiding van een arts dat vooral voeding met aminozuren aanraadt.

Zeg Claudia, dat klinkt als een duur ‘grapje’.

“Iedereen denkt dat dit behandelplan die BN’ers zoals Trijntje Oosterhuis – die sceptisch aan de therapie begon – en Angela Groothuizen doorlopen, heel veel geld kost. Dat is absoluut niet waar en wil ik ontkrachten. Wij voeren deze behandeling al sinds 1998 uit. Leco van Zadelhoff heeft Alizonne nu in Amsterdam en het Gooi aangezwengeld, waar ik hem heel erg dankbaar voor ben. Hij heeft Trijntje en Angela onze kant opgestuurd en door hun postings is het hot news geworden. Maar iedereen komt bij ons. Van vrachtwagenchauffeurs tot en met cassières, en van jonge mensen met een beperkt budget tot vrouwen die thuis voor de kinderen zorgen. En ja, ook zakenmensen en inderdaad high enders.”

Iedere cliënt krijgt een op haar of hem afgestemd behandelplan, zo legt Claudia uit. “Het budget valt te minimaliseren tot het beste wat we voor iemand kunnen betekenen. Vergis je niet: BN’ers hebben hier ook niet zo’n groot budget voor.” Echte getallen geeft Claudia nog niet prijs. Maar ze neemt een voorbeeld. Zo betaal je volgens haar bij een goede goede schoonheidssalon al gauw 200 euro voor bovengenoemde behandeling met ultrasonore trillingen om vetweefsel aan te pakken. In haar kliniek krijg je twee van die behandelingen voor 165 euro.

Wat maakt de Alizonne-therapie zoveel beter dan diëten?

“Het gaat niet om het getal op de weegschaal, terwijl veel diëten daar juist wel op focussen. Afvallen lijkt makkelijk (‘gewoon’ even minder calorieën eten, red.), maar het behoud van het streefgewicht is het allerbelangrijkst voor een cliënt. Er moet gemeten worden wélk weefsel wordt afgebroken. Dit kan vet zijn, maar ook spiermassa of water – en dat wil je niet. We meten constant het basaal metabolisme, dat aangeeft hoeveel calorieën iemand nodig heeft. Het primaire doel van de Alizonne-therapie is om mensen met overgewicht naar een vooraf vastgesteld streefgewicht te brengen, maar vooral de vetophopingen aan te pakken die niet op enig dieet reageren. Ook kijken we naar de algehele conditie van cliënten, zoals de lever-, nier- en schildklierfunctie.”

Wat mag je wel en niet eten?

“Ik kan geen lijstje opnoemen van af te raden voedingsmiddelen, want dat is juist niet de bedoeling van deze therapie. We produceren eigen voedingssupplementen. In het behandelplan gebruiken cliënten onze voedingssuplementen die bestaat uit aminozuren. Dat zijn de werkelijke bouwstenen van eiwitten. Deze producten zijn niet bedoeld als shake die je achter je computer naar binnen slokt, maar moeten echt als voeding klaargemaakt worden. Dat kan variëren van een ontbijt met muesli, vruchten en chocoladedrank, een dessert, soep, kipnuggets, brood, pasta, omelet en snacks, zoals chips, kaasstengels en mini-pizza’s.”

Dus jij bent geen calorieënnazi?

“Minderen in calorieën zorgt er in ieder geval niet voor dat je onderhuidse vet verdwijnt. Niets is frustrerender dan dat je als je dertig tot vijftig kilo bent afgevallen, nog steeds met onderhuidse vetophopingen en een hangende huid blijft zitten. Juist daar ligt de kracht van de Alizonne-therapie. In dit behandelplan zorgen wij ervoor dat het vetweefsel gestapeld onder de huid verbruikt wordt in het dieet, de huid door de behandelingen krimpt en, niet onbelangrijk, mensen topfit zijn tijdens het dieet en hun streefgewicht daarna behouden.”

Voor wie is de therapie wel en niet geschikt?

“Voor iedereen. Vrouwen na de bevalling, vrouwen die door overgewicht niet zwanger worden, mensen met suikerziekte type 1 en 2, mensen met hoge bloeddruk, mensen met schildklierafwijkingen en mensen met fors of licht overgewicht. De zwaarste client die we behandelden woog 278 kilo. Zij is 183 kilo afgevallen in 15 maanden en behaalde dus een gewicht van 93 kilo. Ook haar overtollige huid die bijna tot op de knie hing is naar haar heup gekrompen. Toveren kan ik niet, dus voor verdere aanpassingen aan haar contour zal plastische chirurgie nodig zijn. Maar met een gezonde huidconditie en doorbloeding zijn zulke ingrepen veel minder gevaarlijk en bieden ze veel beter resultaat.”

Helaas pindakaas: je kunt niet vertellen hoeveel Trijntje nu precies is afgevallen omwille van haar privacy. Wat kun je ons wel vertellen over haar en Angela’s afvalavontuur?

“Beiden hebben de volledige Alizonne-therapie (dus de ultrasound trillingen tegen onderhuids vetweefsel, radiofrequentie met magnetische pulsen, bindweefselmassages en een aangepast dieet, red.) doorlopen. Ze blijven nog twee jaar in de follow-up om het streefgewicht te behouden.”

Meer weten over ‘het geheim’ van Trijntje? Dit is de site van Alizonne.

Beeld: ANP

Wil jij meer op je eten gaan letten? Met Libelle Lijnt Lekker eet je nog nét zo heerlijk, maar iets slanker:

Libelle Lijnt Lekker-pakket € 17,90 € 10,- Bestellen

Tip van Carlos Lens: waarom een flesje water helpt bij het afvallen…