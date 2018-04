Trijntje Oosterhuis showt wespentaille waar zelfs Marilyn jaloers op zou zijn

Souldiva Trijntje Oosterhuis heeft niet alleen een dijk van een stem, maar ook een pracht van een figuur blijkt uit de foto die stylist en vriend Leco van haar op Instagram plaatst.

Op de foto lijkt Trijntje een flink aantal kilo’s kwijt te zijn. Niet dat dát nou is waar het om gaat in het leven, weet de zangeres. Zo zette ze eerder al een brutale journalist op zijn plek die haar vroeg of ze nog van plan was wat kilo’s kwijt te raken:

“Nou, wat denk je zelf? Beetje brutaal. Ik ga daar ten eerste geen antwoord op geven, maar vind het ook een beetje een rare vraag als ik eerlijk ben. Dat doet er niet echt toe volgens mij. Je moet gewoon lekker in je vel zitten en fit zijn. Dat is zoals het is en daar gaat het om.”

Zo te zien zit Trijntje hartstikke lekker in haar vel.

Trijntje heeft drie kinderen: twee zoons met haar eerste man en op haar 42e werd ze moeder van een nakomelingetje met haar huidige vriend. “Omdat ik twee prachtige zoons heb gekregen, was ik al bevoorrecht”, vertelt ze in Margriet . “Maar ik heb altijd gevoeld dat Mael nog zou komen. Mijn grote wens was dat ik ooit moeder mocht worden van een vrouw.”

In hetzelfde interview typeert ze haar moederschap als volgt: “Ik ben een bikkelmoeder! Ik vecht als een leeuwin voor mijn kinderen en deins nergens voor terug. Ik ben ook een échte ‘kip op de eieren’-moeder, die thuis na schooltijd zit te wachten met tosti’s en kopjes thee en vraagt hoe het op school was.”

De carrière van Trijntje Oosterhuis begint in de jaren negentig. Aanvankelijk samen met broer Tjeerd als Total Touch. In 2001 begint Oosterhuis een zangcarrière als soloartiest.

