Psycholoog Petra legt uit hoe je iemand kunt troosten zonder aanraking

Corona brengt veel verdriet met zich mee. Als je iemand wilt troosten, is je eerste reactie een arm om de verdrietige persoon in kwestie heenslaan. In deze tijd kan dat soms niet. Psycholoog Petra van der Heiden legt uit hoe je iemand kan troosten zonder aanraking.

Volgens Petra is iemand vasthouden de meest krachtige vorm van troosten. “Het roept fijne gevoelens op: van je veilig voelen en ‘samen zijn’. Zeker als je iemand bent, of iemand troost, die ‘weinig woorden’ heeft, is de omhelzing heel belangrijk. Deze tijd van corona en afstand is dan ook heel moeilijk voor veel mensen.”

Dat we iemand niet kunnen aanraken, wil natuurlijk niet zeggen dat we er niet voor iemand kunnen zijn. Het emotioneel aanwezig zijn bij de ander is hier de sleutel. Dit kan volgens de psycholoog zowel online als op anderhalve meter afstand. Als je zo’n gesprek online voert, is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat je dit in een rustige omgeving doet waar je niet wordt gestoord.

Troosten bij eenzaamheid

Als iemand zich eenzaam voelt, helpt het om te luisteren en proberen te voelen wat de ander voelt. “Laat dat dan zien, door je uitdrukking, je lichaamshouding of misschien met een paar woorden. Het doet iets met je om jouw dierbare pijn te zien hebben of eenzaam te zien”, legt Petra uit. “Voor die ander is het heel belangrijk om dat terug te krijgen. Dan voelt iemand zich gezien, gehoord en komt daarmee uit een isolement van nare gevoelens of eenzaamheid.”

Wat je volgens haar niet moet doen, is iemand uit zijn of haar verdriet praten. Zeg geen dingen als: ‘kom op, er zijn ook leuke dingen in het leven,’ of ‘kijk eens wat je wél hebt’. “Ook al is de bedoeling goed, het heeft als effect dat iemand het gevoel krijgt zich niet zo te mógen voelen of dat iemand zich zou aanstellen. En dat wil je niet.”

Omgaan met liefdesverdriet

Als je in tijden van corona liefdesverdriet hebt, komt dat extra hard binnen. Normaal gesproken zou je extra vaak je familie of vrienden opzoeken, maar nu gaat dat niet. Als de avondklok eenmaal ingaat, zit je hierdoor misschien wel in je eentje thuis. Petra schreef een boek over liefdesverdriet en kan dan ook goed adviseren over hoe je hier het beste mee kan omgaan. “Liefdesverdriet is ingewikkeld en vraagt per emotie een andere reactie van je als je iemand wilt bijstaan in dit proces. Is je vriend of vriendin witheet kwaad, dan heeft hij of zij iets anders nodig dan wanneer er verdriet of angst is.”

Volgens Petra is het belangrijk om te onthouden dat iedereen liefdesverdriet anders beleeft. “Houd in de gaten dat je niet je eigen oordelen op de ander ‘plakt’ als hij of zij het verhaal bij je doet. Het gaat er niet om wat jij zou doen, maar wat de ander nodig heeft. Geef ruimte aan de ander en ben er voor de ander, maar wees geen betweter.”

Tot slot kan het helpen om wat vaker van je zelf te laten horen, in welke situatie dan ook. Facetime, bel of stuur een kaartje. “Geef niet zomaar op als de ander niet opneemt. Het kan dan namelijk gebeuren dat de ander ten onrechte denkt ‘uit het oog, uit het hart’.”

Dokter Rutger legt uit waarom we aanraking zo missen in deze tijd:

