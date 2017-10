Met deze eenvoudige truc verklein je de kans op een depressie

Stress op je werk of pech in de liefde, er zijn verschillende oorzaken waardoor een depressie er zomaar in kan sluipen.

Wetenschappers hebben nu iets gevonden dat de kans op een depressie verkleint. Het is iets heel eenvoudigs waardoor je je een stuk beter kunt voelen.

44 procent

Elk week minimaal 1 uur bewegen schijnt goed te werken tegen een depressie, schrijft Telegraph. Mensen die niet bewegen, hebben 44 procent meer kans om een depressie te krijgen, tegenover mensen die 1 tot 2 uur per week bewegen.

Preventief

“We weten al een tijdje dat beweging een rol speelt bij het behandelen van depressie,” zegt de hoofdonderzoeker. “Maar dit is de eerste keer dat we het preventieve aspect van lichamelijke activiteit bij een depressie hebben gemeten.”

Zelfs een klein beetje beweging, namelijk een uur per week, kan dus al kan helpen. En daar kun je elke dag mee beginnen.

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock