Met dit makkelijke trucje dwaal je niet meer af met je gedachten

Je herkent het misschien wel: je probeer je écht te focussen op een gesprek, maar toch denk je weer aan de was die nog in de wasmachine zit of aan een probleem op werk.

Neuropsycholoog Mark Tigchelaar weet een simpel trucje waardoor dat niet meer zo snel gebeurt.

Afgeleid

Hoe het komt dat je afgeleid raakt heeft volgens Mark van alles te maken met je gedachtes die nog rondzwerven in je hoofd en de moeilijkheid van de taak waar je nu mee bezig bent. “We krijgen nu 5 keer zoveel prikkels binnen in vergelijking met 1980. Dat is best overweldigend voor veel mensen.” Daarom kan je je concentratiespier ‘trainen’.

De truc

“Wat heel goed helpt als je afdwaalt met je gedachten, is om iets simpels erbij te doen”, vertelt Mark. Dit kan van alles zijn. Het is wel belangrijk dat het niet té moeilijk wordt, dan raak je namelijk weer afgeleid. “Dat kan bijvoorbeeld zijn om samen even te wandelen of iets kleins in je handen te nemen tijdens het gesprek.”

Kijk om je heen. Ligt er ergens een pen of een paperclip die je even vast kan houden? Perfect! “Het zorgt voor nét genoeg hersenactiviteit om je afleidende gedachtes buiten de deur te houden, waardoor je veel meer aandacht voor de persoon hebt waarmee je aan het praten bent.”

Beeld: iStock.