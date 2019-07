Déze truc geeft je meer energie dan een kop koffie

‘Moe zijn’ en ‘koffie’ zijn voor de meeste mensen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch weet je dat je weer terug bij af bent zodra de cafeïne is uitgewerkt.

Maar er is een alternatief die ook nog eens heel gezond is, aldus kleinschalig onderzoek.

Advertentie

De oefening

Het onderzoek werd gedaan onder (slechts) 18 vrouwen met chronisch slaapgebrek. Zij sliepen minder dan 45 uur per week. Deze vrouwen verdeelden de onderzoekers in 3 groepen; de ene groep nam 50 milligram cafeïne tot zich, de andere groep moest 10 minuten lang een trap op en af lopen én er was een controlegroep dat een placebo kreeg. Dit was 50 milligram meel. Hiermee sloten ze de kans uit dat vrouwen inbeeldden meer energie te krijgen door de ‘cafeïne’.

Wat blijkt uit de nameting? De deelnemers voelden zich significant energieker en een stuk krachtiger na het traplopen.

Kantoorbaan?

Een goed idee dus om tijdens een middagdip te doen als je een zittend beroep hebt. De Nederlandse Norm Gezond Bewegen geeft als richtlijn voor volwassenen om minimaal 30 minuten middelzwaar te bewegen op alle dagen van de week om mentaal en fysiek zo gezond mogelijk te blijven.

We zouden 150 minuten per week moeten bewegen: hoe haalbaar is dat? Libelle’s Simone onderzocht het 2 weken lang.

Meer tips over een gezond leven vind je in de Libelle special Gezond:

Libelle special 9 – Gezond €4,99 Bestel

Bron: Sciencedirect, Arboportaal. Beeld: iStock