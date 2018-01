Dít trucje werkt het beste als je last hebt van een winterdipje

De dagen zijn donker en grijs, saai en kort. Januari kan voor veel mensen voor een dipje zorgen.

Een seizoensdepressie is dan ook veelvoorkomend en meer vrouwen dan mannen kampen hiermee.

Alles is een beetje ‘bleh’

De wintermaanden zijn namelijk altijd erg donker. En we hebben als mensen zonlicht nodig om ons goed te voelen. Van de vitamine D van de zon worden we namelijk gelukkig: we maken dan meer gelukshormonen aan. Wat kun je dan het beste doen, om je in de winter dan tóch goed te voelen? Er bestaat een vreemde truc, die echt schijnt te helpen. En dat is: het drinken van bananenschil-thee.

Je kookt een schoongemaakte bananenschil in een klein pannetje water voor ongeveer een kwartiertje. Dan giet je het water in een theeglas en gooi je de schil weg. In de schil van de banaan zitten namelijk veel goede stoffen die het serotonineniveau (waardoor je je blij voelt) verhogen.

Lust je geen banaan? Deze tips helpen ook tegen een winterdipje:

Eet champignons

Koop planten en bloemen voor in huis

Ga schoonmaken: van de beweging en een fijne sfeer binnen kikker je op

Wees overdag zoveel mogelijk buiten

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock