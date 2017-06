Dít trucje zorgt ervoor dat het lijkt alsof je weekend langer duurt

Brrr: er is zwaar onweer op komst. Vannacht gaat het behoorlijk tekeer in het hele land en volgens meteorologen is de kans op een blikseminslag daarom vrij hoog.

We kunnen ons maar beter schrap zetten, zo stelt weerexpert Michiel Severin van Weerplaza. Het gaat écht stormen vannacht. “Het zou me niet verbazen als veel mensen komende nacht even wakker worden vanwege het slechte weer.”