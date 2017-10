Dankzij dít trucje lijkt je weekend langer

We kijken vaak de hele week naar het weekend uit, maar als het eenmaal zo ver is dan vliegt het ook weer zo voorbij. Gelukkig is er een manier waarop je het in je hoofd kan laten lijken alsof het weekend langer heeft geduurd.

Volgens de Britse neurowetenschapper David Eagleman hoef je hier maar één ding voor te doen, en dat is uit je comfortzone stappen.

Weekendrituelen

Van nature zijn we namelijk gewoontedieren. Op zaterdag worden vaak de boodschappen gedaan, en maken we het huis aan kant. Terwijl we onze zondag besteden aan familiebezoekjes en relaxen. Deze gewoontes zorgen er echter voor dat we op zondag vaak al bezig zijn met de aankomende werkweek, en dat is juist níet de bedoeling.

Comfortzone

Als je echt alles uit het weekend wilt halen, dan moet je volgens David Eagleman een keertje uit je comfortzone treden. ‘’Doe op zaterdag of zonder iets wat je nog nooit hebt gedaan, en het zal lijken alsof het weekend veel langer heeft geduurd. Je focust je namelijk extra op de activiteit, omdat je er een herinnering van wilt maken.’’

Kinderen

Vandaar dat voor volwassenen de tijd altijd veel sneller lijkt te gaan, in tegenstelling tot bij kinderen. ‘’Als kind lijkt alles nieuw en maak je voortdurend nieuwe herinneringen. Als je op het einde van de zomervakantie terugkijkt, dan kijk je terug op een hele reeks nieuwe ervaringen en lijkt de vakantie veel langer.’’

Weekendje weg

Als je erover nadenkt is het ook best logisch. Je hebt vast zelf weleens gemerkt dat een weekendje weg vaak langer lijkt te duren dan een weekendje thuis op de bank. Op het moment zelf heb je misschien wel het gevoel dat de tijd voorbij vliegt, maar wanneer je er achteraf op terugkijkt denk je daar vaak anders over.

Bron: Lifehacker.org. Beeld: iStock