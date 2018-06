Onderzoek wijst uit: met déze trucjes proberen mannen een orgasme uit te stellen

Dat mannen en vrouwen in bed nog weleens van mening kunnen verschillen, is inmiddels wel duidelijk. Uit onderzoek blijkt dan ook dat mannen zich vaak druk maken dat er te vroeg een einde komt aan de pret in bed.

De medische website Zavamed deed onderzoek onder meer dan duizend Amerikaanse en Europese mannen. Uit dat onderzoek bleek dat op 1 op de 3 mannen weleens mee hebben gemaakt dat ze (naar hun idee) te vroeg een orgasme kregen. Dat lijkt niet onoverkomelijk, maar toch zou het er bij mannen voor kunnen zorgen dat ze zich constant druk gaan maken of het wel of niet gaat te vroeg gaat gebeuren.

14 minuten

Een interessante uitkomst uit het onderzoek is ook dat mannen gemiddeld 14 minuten sex hebben voor ze een orgasme krijgen, en dat blijkt precies het gemiddelde te zijn dat vrouwen fijn vinden. Mannen lijken het dus prima vol te kunnen houden, maar daar zouden ze zo wel hun maniertjes voor hebben.

Standje

Volgens de resultaten heeft 96% van de mannen een keer geprobeerd om een orgasme uit te stellen. Hoe ze dat dan deden? De populairste manier is met 63% van standje wisselen, maar ook een pauze nemen is met 48% populair. Grappig genoeg lukte het 19% van de mannen ook om een orgasme uit te stellen door aan werk te denken. Ook het denken aan ‘een onaantrekkelijk persoon’, sport, wiskundige problemen en zelfs objecten als een deurknop kwamen terug in het lijstje. En ja, 5% van de mannen gaf aan op dat moment aan een grootouder te denken om het orgasme uit te stellen.

Bron: Zavamed.com. Beeld: iStock.