Heb je last van tussentijdse bloedingen? Dít kan de reden zijn

Het is al erg genoeg om 1 keer per maand ongesteld te worden, maar soms kun je weleens 2 keer in dezelfde maand menstrueren. Waar kan dat door komen?

Is het gewoon pech of is daar wel degelijk een reden voor?

Verschillende oorzaken

“Onregelmatige bloedingen kunnen verschillende oorzaken hebben. Dit is afhankelijk van je leeftijd, medische geschiedenis of familiegeschiedenis”, legt gynaecoloog Alyssa Dweck uit aan Women’s Health UK. “Als je er regelmatig last van hebt en de bloedingen aanhouden of terugkeren, kun je het beste advies vragen aan een deskundige.”

Niet de enige

Het hoeft niet gelijk een slecht teken te zijn als je twee keer per maand ongesteld wordt. “De gemiddelde cyclus zou elke 21 tot 35 dagen moeten plaatsvinden en 2 tot 7 dagen duren”, legt gynaecoloog Lakeisha Richardson uit. Dus als jouw cyclus wat korter duurt, kan het soms weleens voorkomen dat je 2 keer menstrueert in een maand. Maar liefst 40 tot 60% van de vrouwen zijn onregelmatig ongesteld.

Dit zijn de mogelijk oorzaken van onregelmatige bloedingen:

1. Je bent de pil vergeten

De meest logische oorzaak als je per ongeluk 2 keer in de maand ongesteld bent, is dat je de pil bent vergeten. Dit kan namelijk voor onregelmatige bloedingen zorgen. “Iedere keer als je anticonceptie niet correct gebruikt, bloed je omdat de hormonen zich abrupt terugtrekken”, zegt dr. Richardson. Deze bloedingen zijn niet erg, maar hou er wel rekening mee dat de anticonceptie minder goed kan werken.

2. Je bent zwanger

Het klinkt misschien gek, want bij een menstruatie denk je juist dat je níet zwanger bent. Toch kun je ook een beetje bloeden als je zwanger bent. Dit wordt ook wel een innestelingsbloeding genoemd. Dus bij twijfel kun je altijd even een zwangerschapstest doen.

3. Je hebt baarmoederpoliepen of vleesbomen

Baarmoederproblemen zoals poliepen of vleesbomen komen veel voor en kunnen verband houden met hormonale problemen. Baarmoederpoliepen kunnen tussentijdse bloedingen veroorzaken, vooral als ze aangeraakt worden zoals tijdens de sex. Vleesbomen kunnen pijn, rugpijn, opgeblazen gevoel in de buik, bloedarmoede, pijn met geslachtsgemeenschap en spontane bloedingen veroorzaken. Bij twijfel kun je het beste door een gynaecoloog een (inwendige) echografie laten maken. Hormonale medicijnen kunnen de symptomen van poliepjes of vleesbomen verminderen.

4. Je hebt last van een infectie

Vaginale infecties zijn onwijs vervelend. Het kan jeuken, stinken en pijn doen. Maar wist je dat je er ook tussentijdse bloedingen door kunt krijgen? “Ontstekingen of infectie van de baarmoederhals met bacteriën zoals bacteriële vaginose of trichomoniasis kunnen onregelmatige bloedingen veroorzaken”, vertelt dr. Richardson. Dus herken je de andere symptomen, maak dan zo snel mogelijk een afspraak bij de huisarts. Deze infecties kunnen snel en effectief worden behandeld, meestal met antibiotica.

5. Je schildklier werkt niet goed

Zowel een onder- als overactieve schildklier kan ervoor zorgen dat je 2 keer in 1 maand ongesteld wordt. “De schildklier wordt gereguleerd door hormonen die in hetzelfde gebied van de hersenen worden geproduceerd en gereguleerd als de hormonen die de menstruatie en ovulatie regelen”, legt gynaecoloog Dweck uit. “Als de ene is uitgeschakeld, kan de andere worden beïnvloed.” In dit geval kun je ook onverwachts veel afvallen, slecht slapen of last hebben van veel stress of een snelle hartslag.

6. Je hebt PCOS

Bij het polycysteus ovariumsyndroom (PCOS) heb je last van een onregelmatige menstruatie. Je lichaam heeft moeite met de eisprong, waardoor je minder vaak ongesteld wordt. Dit leidt to een disbalans van oestrogeen, progesteron en testosteron. Het kan voorkomen dat je een half jaar niet ongesteld wordt en dan 2 keer kort na elkaar. Als je denkt dat er een kans is dat je PCOS hebt, kun je een afspraak maken bij de huisarts. Er wordt dan een bekkenonderzoek, echografie en bloedtest gedaan. Als PCOS zorgt voor onregelmatige bloedingen, krijg je van de arts of gynaecoloog waarschijnlijk anticonceptiepillen of progesterontherapie om je cyclus te reguleren.

7. Je hebt last van stress

Wanneer je last hebt van erg veel stress, kun je een menstruatie overslaan of last krijgen van tussentijdse bloedingen. Je lichaam is de controle kwijt, waardoor je hormonen je cyclus negatief kunnen beïnvloeden. Probeer wat meer rust te nemen, door middel van meditatie of yoga of door met iemand te praten.

8. Je hebt onlangs veel gereisd

Wanneer je veel aan het reizen bent, kan dit je menstruatie verstoren. Dit heeft te maken met het veranderen van tijdzones of ritmes. Het kan eventueel ook ontstaan als je regelmatig wisselt van nacht- en dagdiensten op het werk. Als de reis eenmalig was, zal dit vanzelf weer goed komen. Werk je regelmatig een nachtdienst, probeer dan minimaal 6 uur per nacht te slapen en kijk rondom het slapen zo min mogelijk op beeldschermen zodat je je ogen en lichaam rust geeft.

9. Je bent bijna in de overgang

Ook de overgang kan zorgen voor onregelmatige bloedingen. Je kunt hier weinig tegen doen. Het beste is de natuur z’n gang laten gaan. Mocht je er echt veel last van hebben, ga dan langs de huisarts. Er zijn medicijnen die je kunnen helpen.

10. Je hebt endometriose

Bij endometriose is een deel van je baarmoederslijmvlies vast komen te zitten aan de buitenkant van je baarmoeder. Hierdoor kun je iedere maand last hebben van hevig bloedverlies. Ook kan je menstruatie behoorlijk pijn doen en kun je last hebben van misselijkheid, vermoeidheid, pijn tijdens de sex en pijn bij de stoelgang. Neem bij twijfel even contact op met de huisarts.

Zó lang mag je de pil maximaal doorslikken zonder stopweek:



De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Women’s Health UK. Beeld: iStock