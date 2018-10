'Twee minuten vol aan de bak is net zo goed voor je als een half uur sporten'

Wil je lekker fit worden maar heb je er amper de tijd voor? Geen zorgen. Je kunt namelijk ook heel goed aan jezelf werken in twee minuten tijd.

Want, zo stellen onderzoekers: als je je twee minuten volledig in het zweet werkt dan is dat net zo goed voor je als wanneer je een half uur in de sportschool bent.

Nou ja, wel wanneer je in een half uur maar op de helft van je kracht bezig bent. Als je vol gas geeft dan is twee minuten net zo effectief om energie te verbranden. Je moet dan wel alles geven in die twee minuten. Maar goed, het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Voor het beste resultaat zou je deze twee minuten intensieve bewegen moeten combineren met een half uur per dag matig bewegen.

Maar toch… Het scheelt een hoop verloren uren tussen allerlei ingewikkelde hardloopbanden.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock