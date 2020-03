De 5 soorten mensen in je leven die je gelukkig maken

De mensen om je heen hebben een grote invloed op hoe gelukkig jij je voelt. Zij staan immers voor je klaar als je een grote tegenslag verwerkt, maar ook wanneer jij je op je best voelt. De volgende vijf soorten mensen wil je daarom in je leven hebben.

Althans, als het aan ondernemer Stacey Flowers ligt. In een inspirerende Ted Talk legt ze uit wie de personen in je leven zijn die ervoor zorgen dat jij geluk ervaart. Want zelfs als mensen het allemaal hebben – het huisje, het boompje én het beestje – voelen ze zich weleens ongelukkig.

Type mensen die je gelukkig maken

“Relaties hebben de diepste, rijkste impact op ons geluk dan iedere andere factor”, vertelt Stacey. Goede reden om extra je best te blijven doen voor je naasten. Als je de volgende 5 belangrijke mensen om je heen hebt, zal je volgens haar geluk ervaren.

1. Cheerleader

De cheerleader aan jouw zijde verandert je leven. Deze persoon ziet geen beren op de weg en is hoogstwaarschijnlijk een rasoptimist. Een cheerleader staat altijd aan jouw kant en moedigt je aan wanneer je de volgende stap in je leven zet. Als je bijvoorbeeld voor het eerst in jaren weer voor jezelf kiest, is de cheerleader de fijnste persoon om bij je te hebben.

2. Mentor

Een mentor heeft één doel: jou in de juiste richting sturen. Het maakt niet uit of deze persoon een formele of informele rol in je leven speelt. Je hoeft hem of haar niet eens te vragen om je mentor te zijn. Zolang de mentor graag informatie met jou wil delen om je vervolgens te helpen, zit je goed.

3. Coach

De vriendschap met een coach is soms lastig. Het is iemand die je ongemakkelijk laat voelen, omdat jij uit je comfortzone stapt. De coach ziet de potentie in jou en helpt je om daadwerkelijk dingen gedaan te krijgen. Droom je ervan om die ene cursus te doen, maar twijfel je omdat je jezelf te oud vindt? Dan is de coach degene met wie je wil praten om je toch over de streep te trekken.

4. Vriend

De persoon die veel geluk in je leven brengt, is een vriend. Een goede vriend. De persoon die jou van binnen en buiten kent en jou begrijpt door alleen al naar je te kijken. Een vriend is vaak iemand die je al jaren kent. Jullie voelen elkaar als geen ander aan en dat maakt juist deze relatie zo bijzonder.

5. Gelijke

Grote kans dat de gelijke in jouw leven die ene leuke vriendin van werk is. Het is iemand waar je naartoe gaat als je gefrustreerd bent, omdat zij precies weet hoe jij je voelt en waar de frustratie vandaan komt. Jullie begrijpen elkaar door en door op werkniveau, maar het is waarschijnlijk niet de persoon met wie je jouw grootste geheimen deelt.

