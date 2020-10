Eenzaam door thuiswerken? Deze drie soorten eenzaamheid zijn er

Met het heersende coronavirus en de daarbij komende maatregelen, zijn meer mensen alleen dan voorheen. En voor alleenstaanden en alleenwonenden kan dat soms best pittig zijn. Steeds meer mensen zijn dan ook eenzaam, maar wist je dat niet iedereen dezelfde soort eenzaamheid ervaart?

Er blijken namelijk drie verschillende soorten te zijn. We leggen je de verschillen uit.

Eenzaamheid wordt momenteel zelfs de ‘stille epidemie’ genoemd, omdat er steeds meer mensen last van blijken te hebben door het vele thuiszitten en het uitblijven van sociale ondernemingen wegens de maatregelen. Mamamia sprak in hun podcast met Vivek Murthy, de voormalige Surgeon General onder de Obama-regering, over de drie verschillende soorten van eenzame gevoelens.

1. Intieme eenzaamheid

“Het eerste type is intieme eenzaamheid, waarbij de persoon een band mist met iemand die erg vertrouwd is. Dit kan een partner zijn”, legt Murthy uit. Het hoeft niet te gaan om iemand met wie je ook daadwerkelijk intiem bent, intieme gevoelens kun je namelijk ook koesteren voor een dierbare vriend of nabij familielid zoals je moeder of zus.

2. Relationele eenzame gevoelens

Het tweede type is relationele eenzaamheid. “Dat is wanneer we vriendschappen missen – het soort relaties met mensen met wie we weekenden doorbrengen en op vrijdagavond uit eten gaan,” legt Murthy uit. “Als we die vrienden missen, ervaren we relationele eenzaamheid.” Murthy vertelt dat er een verschil is tussen vriendschappen hébben en vriendschappen erváren. Hij benadrukt dat de afwezigheid van ‘vriendschappen ervaren’ aanleiding geeft tot eenzame gevoelens. Vriendschappen ervaren, legt hij uit, betekent sociale interacties zoals telefoneren, vrienden bezoeken en gesprekken voeren met elkaar. Ontbreekt dit, en heb je alleen vrienden zonder dat je ze echt ziet? Dan kan dit de oorzaak zijn van relationele eenzaamheid.

3. Collectieve eenzaamheid

Het derde type is collectieve eenzaamheid. “Dit is wanneer we het missen om deel uit te maken van een gemeenschap waarmee we een gedeelde identiteit of een gemeenschappelijk doel hebben”, aldus Murthy. Hij benadrukt dat dit in verschillende vormen kan voorkomen. Zo kun je dit type eenzaamheid ervaren als je je buitengesloten voelt in een Facebook-groep, maar ook wanneer je geen aansluiting voelt op kantoor of op je sportvereniging.

Bron: Mamamia. Beeld: iStock