Bewezen: het uiterlijk van je partner heeft invloed op je gezondheid

Uiterlijk is voor veel mensen belangrijk. Maar dat het uiterlijk van je partner invloed heeft op je gezondheid wisten wij niet. Dus geen paniek als jouw man niet op George Clooney lijkt: dat heeft zo z’n voordelen.

We zijn zelf veel bezig (soms onbewust) met ons uiterlijk. “Dat rimpeltje heb ik liever niet en die extra kilo’s bij mijn buik mogen ook wel weg.” Maar we zijn niet alleen met ons eigen uiterlijk bezig. Ook het uiterlijk van onze partner vinden we erg belangrijk. Om deze reden is er in Amerika een onderzoek uitgevoerd. En wat blijkt? Het heeft ook nog eens invloed op je gezondheid.



Onderzoek

Deze bijzondere uitkomst is tot stand gekomen door uitgebreid Amerikaans onderzoek. Het onderzoek werd uitgevoerd op de Florida State University door Tania Reynolds en Andrea Meltzer. Maar liefst 113 stellen werden flink aan de tand gevoeld.



De koppels moesten een uitgebreide vragenlijst invullen over hun eetgewoontes en hun emoties ten opzichte van eten. Wanneer een vrouw zich schuldig voelde na het eten van iets ongezonds of het gevoel van een lege maag erg kon waarderen, moest dit genoteerd worden.

Geen (te) hoge verwachtingen

Tevens werden de uiterlijkheden van de participanten gemeten, door middel van een subjectieve meting. En wat bleek? Vrouwen met een partner die minder aantrekkelijk werd gevonden, hadden minder last van eetproblemen, onzekerheden of andere ongezonde eetgewoontes dan vrouwen met een ontzettend knappe vriend. De reden hiervoor zou zijn dat vrouwen met een hunk als partner zouden streven naar perfectie en minder snel tevreden zouden zijn. Ze zouden zich ongezond veel bezighouden met hun uiterlijk en er ongezonde sport- en eetgewoontes op nahouden.

Conclusie

Het is natuurlijk mooi meegenomen als je partner óók nog eens super knap is naast zijn leuke persoonlijkheid. Zolang je je maar niet gaat vergelijken met je partner. Dus natuurlijk mag je dit onderzoek met een korreltje zout nemen.

Bron: flaironline Beeld: iStock.