Uiteten gaan is ongezonder dan je denkt (en wel om deze reden)

Het is zó gezellig: lekker een avondje met je vriendinnen eten in een restaurant. Toch kun je dit maar beter niet te vaak doen. Mensen die regelmatig uit eten gaan zouden namelijk (onbewust) schade toebrengen aan hun gezondheid.

Volgens onderzoekers is er in restaurants een hoger niveau van schadelijke ftalaten aanwezig. Dit zijn chemische stoffen die voorkomen in voedselverpakkingen, plastic en andere bewerkte materialen.

Gezondheidsproblemen

Ftalaten staan er om bekend dat ze de hormoonhuishouding van mensen verstoren. Ze worden in verband gebracht met een lange lijst van gezondheidsproblemen. Voor zwangere vrouwen, tieners en kinderen is het extra belangrijk om deze chemische stoffen zo veel mogelijk te vermijden: zij zijn namelijk extra kwetsbaar.

Blootstelling chemische stoffen

Voor het onderzoek werd de blootstelling aan ftalaten vergeleken met de mate van restaurantbezoekjes. Bij mensen die aangaven dat ze vaak naar restaurants of cafetaria’s gaan, lag het niveau van ftalaten 35 procent hoger dan bij mensen die hun voedsel vooral bij de supermarkt kopen.

Vruchtbaarheidsproblemen

“Uit deze studie blijkt dat thuis bereid voedsel minder hoge levels ftalaten bevat. Dit zijn chemische stoffen die gelinkt worden aan vruchtbaarheidsproblemen, zwangerschapscomplicaties en andere gezondheidsklachten,” aldus onderzoeker Ami Zota van de George Washington University.

Bron: Sciencedaily. Beeld: iStock