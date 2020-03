Met deze uitleg uit Hongkong kun je zelf heel makkelijk een mondkapje maken

Door de snelle verspreiding van het coronavirus staan de zorg en hun voorraden onder druk. Alle mondkapjes die er zijn, gaan naar het zorgpersoneel. Voor consumenten zijn ze nauwelijks verkrijgbaar, maar je kunt ze wel heel makkelijk zelf maken.

Preventief mondkapjes dragen, is volgens de experts in Nederland niet nodig. Wil je toch jezelf of juist anderen beschermen met een mondkapje? Daar heeft Kenneth Kwong uit Hongkong een goede oplossing voor.

Eerste reactie

In Hongkong weten ze het virus uitstekend in te dammen. Dat komt niet alleen omdat hun zorg is aangepast na virusuitbraken als SARS en MERS, maar ook omdat de bevolking meteen reageerde op de eerste besmettingen van het coronavirus. De inwoners van Hongkong zijn bijna meteen mondkapjes gaan dragen om het virus niet of minder snel te verspreiden. Daardoor kwam er wel een run op de mondkapjes en gingen de prijzen door het dak. Kenneth Kwong, een gepensioneerde scheikundeleraar, kwam met het idee om mensen daarom zelf mondkapjes te laten maken.

Bijna net zo effectief

Met een stukje stof, een elastiek en een naaimachine maakte hij zelf een mondkapje. In dat mondkapje van stof legde hij een stuk dubbelgevouwen keukenrol dat dienst doet als filter. Dit stukje papier vervang je elke 5 uur. Even effectief als een echt mondkapje is het misschien niet, maar met zo’n 90% komt het dicht in de buurt.

Bekendheid

Kwong is door zijn mondkapjes inmiddels een bekendheid in Hongkong en zijn filmpjes zijn al duizenden keren bekeken. Hij verbaast zich er dan ook over dat er in Europa nog geen mondkapjes gedragen worden. Want dat zou er, naast de sociale onthouding, in Hongkong juist voor gezorgd hebben dat ze het virus zo snel onder controle hadden.

Bron: Een Vandaag. Beeld: iStock