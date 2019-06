Waarom uitslapen in het weekend juist heel goed voor je is

Hoe vaak hebben we wel niet gehoord dat je slaap niet in kunt halen en dat je beter ook in het weekend gewoon op tijd op kunt staan? Goed nieuws: volgens onderzoekers is het juist goed om in het weekend wat extra slaap te pakken.

Dat blijkt uit de studie die is gepubliceerd in het tijdschrift Journal of Sleep Research.

Onderzoek

Voor het onderzoek, dat werd gedaan door onderzoekers van de Universiteit van Stockholm, werden de slaapgewoontes van 43.000 mensen onder de 65 jaar onder de loep genomen. Ook analyseerden ze overlijdensrapporten over een periode van 13 jaar, om te kijken of slaapgewoontes invloed hebben op de gezondheid en mortaliteit van mensen. Dat te weinig slapen slecht is voor je gezondheid, weten we allemaal. Maar de onderzoekers kwamen met nog een verrassende conclusie.

Uitslapen

Uit het onderzoek bleek dat volwassenen die elke nacht maar 5 uur slapen, meer kans hebben om te overlijden dan mensen die netjes de 7 à 8 uur aantikten. Maar er is één maar: de mensen met maar 5 uur slaap liepen niet meer risico op overlijden wanneer zij in het weekend een goede nacht van 9 uur maakten. Hierdoor concludeerden de onderzoekers dus dat je je slaap wél kunt compenseren in het weekend. Hoezee!

Kanttekeningen

Er zijn wel een paar kleine kanttekeningen bij dit onderzoek. Zo bestaat er de kans dat je met bijslapen in het weekend met je biologische klok rommelt, waardoor je zondag op maandag weer heel slecht slaapt. En dat is natuurlijk niet goed voor je. Daarnaast zijn er ook andere factoren die meespelen op een verhoogd risico op overlijden, maar die niet zijn meegenomen in het onderzoek. Zo is er tijdens het onderzoek niet naar het BMI van de respondenten gekeken en ook niet naar het feit of zij rookten of niet.

Bron: Goedgevoel.be. Beeld: iStock