Waarom je op zondag eigenlijk juist niet moet uitslapen

Wie doordeweeks zijn wekker om 7 uur heeft staan, wil zich op zondagochtend natuurlijk lekker nog een keer omdraaien. Maar helaas is uitslapen in het weekend niet zo’n goed idee. En dat zit zo.

De gevolgen van een paar extra uurtjes slaap lijken misschien nihil. Toch kan uitslapen je hele slaapritme overhoop gooien, wat vervelende effecten op je gezondheid heeft.

Het tijdstip waarop je gaat slapen en het tijdstip waarop je opstaat zijn even belangrijk als het aantal uur dat je slaapt. Dat vertelt slaapdeskundige Rose MacDowell aan Bustle. Het is van groot belang om je slaaptijdstippen constant te houden, om je lichaam en hersenen ‘aan te leren’ wanneer het moe mag zijn en wakker moet worden.

Nog éven scrollen

Wie ’s ochtends toch dat extra uurtje in bed pakt, wordt ’s avonds minder snel moe. Dat resulteert vaak in later slapen, toch nog dat ene hoofdstuk lezen of nog even scrollen op je telefoon. Omdat je later slaapt, maar toch aan je aantal uren wil komen, zorgt dit er vaak voor dat je de volgende ochtend vervolgens weer iets langer blijft liggen. Of, als je er écht uit moet, je korter slaapt en de dag moe doorbrengt. Kortom, door één dag in de week uit te slapen, stap je uit je vaste ritme en breng je je hersenen en lichaam in de war.

Vroege vogels

Een iets minder strak slaapritme klinkt misschien niet als zo’n heel groot probleem. Toch benadrukt MacDowell dat dit je algehele gezondheid zeker wel kan beïnvloeden. Met een onregelmatige nachtrust kan het immuunsysteem verslechteren en ook je concentratie komt het niet ten goede. Naast een vast slaapritme heeft ook vroeg opstaan vele voordelen. Zo zou je er overdag productiever door zijn, gezonder eten en meer bewegen.

Denk jij nog een keer extra goed na voordat je je weer omdraait?

Heb jij slaapproblemen en lijkt uitslapen überhaupt op een verre droom? Libelles Eva sliep een tijdje onder een verzwaringsdeken dat aan goede nachtrust zou bevorderen. En dit vond zij ervan.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Bustle. Beeld: iStock.