Libelle's hoofdredacteur Hilmar over waarom je een uitstrijkje niet uit moet stellen

Op 26 september is het de dag van de gynaecologische kanker. In Libelle 41 vertelt Libelle’s hoofdredacteur Hilmar over haar ervaring met het laten maken van een uitstrijkje en waarom je de oproep voor het bevolkingsonderzoek nóóit zou moeten negeren.

Bij mij was het behoorlijk mis

“Daar was-ie weer, de oproep voor het bevolkingsonderzoek. Natuurlijk nam ik me voor snel een afspraak te maken. “Is dat niet erg lang geleden?”, vroeg mijn man bezorgd. “Welnee, exact vijf jaar, zoals het hoort”, zei ik. “Maar,” vervolgde hij, nauwelijks gerustgesteld, “moet je je met jouw achtergrond niet vaker laten controleren?” Ik kon me zijn bezorgdheid wel voorstellen. Op mijn 27e liet ik een uitstrijkje maken, puur en alleen omdat een vriendin het ook had gedaan. Meer aanleiding was er niet, het leek een goed idee. En dat bleek ook wel, want bij mij was het behoorlijk mis. PAP 3b. Het voorstadium van baarmoederhalskanker. Gelukkig was ik er op tijd bij. Had ik gewacht tot mijn dertigste, de beginleeftijd voor dergelijke controles, dan was het misschien wel heel anders afgelopen. Nu kon ik nog relatief makkelijk worden geholpen: door middel van bevriezing werd het afwijkend weefsel weggehaald. De operatie was geslaagd, er zijn daarna geen onrustige cellen meer gevonden. Maar sindsdien zit de schrik er bij mij toch goed in. Een uitstrijkje laten maken is op zich geen pretje, maar zo’n bevriezingsoperatie ondergaan is al helemaal geen feest – en dan druk ik me nog voorzichtig uit. Toch geeft een derde van de vrouwen geen gehoor aan de oproep Terwijl het dé manier is om één van de meest voorkomende gynaecologische kankers vroegtijdig op te sporen en onschadelijk te maken. Helaas zijn er meer soorten vrouwenkanker, die sluipenderwijs te werk gaan. Het spreekt voor zich dat daar meer aandacht voor moet komen, zodat vrouwen de symptomen eerder kunnen herkennen. Maar bovenal is er ontzettend veel onderzoek nodig.”

In de Libelle 41 die deze week in de winkel ligt lees je de hartverscheurende verhalen van drie vrouwen met gynaecologische kanker.

