Waarom urenlang gamen ook goed kan zijn voor kinderen

Urenlang gamen zien ouders vaak als iets negatiefs. Teveel schermtijd is immers niet gezond: ze kunnen toch veel beter buitenspelen? Toch blijkt dat gamen helemaal niet zo slecht.

Gedragspsycholoog Geert Verheijen promoveerde onlangs op de sociale gevolgen van gamen. Aan RTL Nieuws licht hij zijn onderzoeksconclusies toe.

Advertentie

Gamen tegen eenzaamheid

Ten eerste zou gamen lang niet zo slecht voor kinderen zijn, omdat heel sociaal is. Als ouder zie je misschien hoe je kind in een donkere kamer alleen zit te gamen. Toch blijkt dat gamen zelfs eenzaamheid tegen kan gaan. Dit komt omdat kinderen juist vaak (online) samen spelen. Bijvoorbeeld competitief (tegen elkaar) of coöperatief (met elkaar). En ook competitief spelen kan een band versterken: “Wat mij opviel is dat wanneer vrienden zich positief gedroegen, bijvoorbeeld door complimenten te geven of elkaar te helpen tijdens het gamen, dit leidde tot een betere vriendschap. Dit was juist het geval bij een competitief spel”, aldus Geert Verheijen.