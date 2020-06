Last van urineverlies tijdens het hardlopen? Dit kun je doen

Dat hardlopen gezond is, is duidelijk. Ook kun je je mentaal beter voelen naar een half uurtje rennen. Toch hebben veel vrouwen ook last van een vervelende kwaal bij het hardlopen: urineverlies.

Heb jij wel eens last van urineverlies tijdens het hardlopen? Je bent sowieso niet de enige. Dit komt heel vaak voor, maar laat je je er niet door weerhouden.

Advertentie

Urineverlies tijdens hardlopen

Zo’n 25 tot 50 procent van de vrouwen heeft last van urineverlies tijdens het sporten. Dat kan gaan om een paar druppels, maar er zijn ook vrouwen die met een natte broek terugkomen. Mannen hebben er minder last van, dat komt door het verschil in lichaamsbouw, vertelt Els Boersma, bekkenfysiotherapeut en zelf actief hardloopster, tegen Hardlopen.nl.

“Vrouwen hebben een kortere plasbuis dan mannen. Daarnaast speelt mee dat het doormaken van een zwangerschap en bevalling een grote aanslag zijn op de bekkenbodem van een vrouw, wat het risico op urine incontinentie vergroot”, zegt ze.

Wat te doen tegen urine incontinentie tijdens het sporten

Gelukkig kun je wel wat doen aan dat ongewenste urineverlies. Urineverlies hangt namelijk samen met het functioneren van de bekkenbodem.Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je de bekkenbodemspieren gedurende de dag onbewust aanspant, hierdoor raken de spieren vermoeid. Een vermoeide bekkenbodemspier is onvoldoende in staat om de plasbuis af te sluiten.

Het kan ook zo zijn dat een zwangerschap of overgewicht te veel druk op de buik geeft. Dit beïnvloedt ook weer de bekkenbodemspieren.

Bekkenbodemfysiotherapeut

“Door middel van oefeningen kun je de bekkenbodemspieren versterken of juist ontspanning creëren”, zegt Els. Ze raadt wel aan eerst de oorzaak te achterhalen. Met de verkeerde oefeningen kun je de problemen verergeren.

Als je rondloopt met klachten is het slim om naar een bekkenbodemfysiotherapeut te gaan. “Sommige vrouwen lopen al jaren met klachten rond. Dat is zonde als je je bedenkt dat er soms maar 2 á 3 behandelingen nodig zijn. In veel gevallen kan het probleem eenvoudig verholpen worden.”

Pien en Juul weten er alles van en vertellen wat je ertegen kunt doen.



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Hardlopen.nl. Beeld: iStock