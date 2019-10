Artsen stellen het vaakst een verkeerde diagnose bij deze 5 aandoeningen

Hoe vervelend het ook is, een huisarts kan weleens een verkeerde diagnose stellen. Dit komt meestal doordat hij of zij al na een korte omschrijving van je klachten een afweging moet maken.

Bovendien gaat het om mensenwerk en daarom zijn onjuiste diagnoses helaas niet volledig uit te sluiten. Maar bij de volgende 5 aandoeningen bestaat er een vergrote kans dat een arts verkeerde conclusies trekt.

Hartklachten

Symptomen van hartklachten zijn: onaangenaam klemmend of drukkend gevoel in de borststreek, vermoeidheid, kortademigheid, duizeligheid, vervelend gevoel in de maagstreek, zweten en hartkloppingen.

De diagnose die vaak wordt gesteld bij het horen van deze klachten is een stress- of paniekaanval. Deze diagnose wordt vooral gesteld bij vrouwen met bovengenoemde klachten. De verwarring ontstaat doordat vrouwen vaak andere, subtielere klachten hebben dan de typische, bekende hartklachten zoals druk op de borst en zweten. Daarnaast schrijven artsen deze klachten vaak toe aan de overgang.

Toch kan dit een groot gevaar zijn. In Nederland overlijdt 1 op de 3 vrouwen aan een hart- of vaatziekte, zoals een hartinfarct of beroerte.

Verminderde schildklierwerking

Symptomen van een verminderde schildklierwerking zijn: somberheid, vermoeidheid, gewichtstoename, slapeloosheid, spierpijn of stijfheid.

De diagnose die vaak wordt gesteld bij het horen van deze klachten is een depressie. Deze verwarring ontstaat doordat artsen de klacht somberheid vooral linken aan een depressie en niet aan een lichamelijke oorzaak.

Dit kan gevaarlijk zijn, omdat als een verminderde schildklierwerking onbehandeld blijft, de patiënt last kan krijgen van een een hoog cholesterolgehalte, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en een klinische depressie.

TMD-syndroom

Bij het TMD-syndroom is er een probleem aan een of beide kaakgewrichten. Door de irritatie van het kaakgewricht ontstaat er een spierreactie waarbij de spiergroepen van de kaak aanspannen en een gespannen gevoel veroorzaken. Symptomen van het TMD-syndroom zijn: hoofdpijn, oorsuizen, oorpijn, rugpijn, nekpijn, pijn aan je tanden of in het gezicht.

De diagnoses die vaak worden gesteld na het horen van deze klachten zijn migraine of een aandoening aan het oor. De verwarring kan ontstaan doordat de patiënt niet per se last heeft van z’n kaak maar de pijn doorstraalt naar zijn of haar oren en hoofd. Hierdoor ga je eerder langs een huisarts dan de tandarts en ligt een verkeerde diagnose al snel op de loer.

Door een onjuiste diagnose lijd je onnodig veel pijn.

Malaria

Symptomen van malaria kunnen zijn: koorts, koude rillingen, zweten, hoesten, vermoeidheid, ziek gevoel, gewrichtspijn, spierpijn en misselijkheid.

De diagnose die vaak wordt gesteld na het horen van deze klachten is (buik)griep. De verwarring ontstaat voornamelijk doordat de patiënt niet gelijk na een reis ziek hoeft te worden. Meestal ontstaan de eerste verschijnselen van malaria binnen 10 dagen tot 4 weken na de infectie, maar soms kan iemand pas na een jaar of zelfs 2 jaar ziek worden. Hierdoor kan het zijn dat de huisarts geen rekening houdt met de mogelijkheid van malaria.

Toch kan een verkeerde diagnose erg gevaarlijk zijn, aangezien de tropische infectieziekte malaria rode bloedcellen kan besmetten. Deze bloedcellen worden door de parasiet afgebroken, waardoor je last krijgt van steeds terugkerende koortsaanvallen. Wanneer malaria onbehandeld blijft, kan dit aanleiding geven tot verwardheid, orgaanfalen of coma. In het ergste geval kan het de dood tot gevolg hebben.

TIA

Symptomen van een TIA zijn: hoofdpijn, gebrek aan balans of coördinatie, duizeligheid, vermindering van kracht in arm en/of been, praten met dubbele tong, een wegvallend gezichtsveld aan 1 kant.

De diagnoses die vaak worden gesteld bij het horen van deze klachten zijn migraine, een aandoening aan het binnenoor of een stoornis in het evenwicht. De verwarring ontstaat doordat bij patiënten die jong en doorgaans gezond zijn, vaak niet aan een TIA wordt gedacht. Bovendien vergeten patiënten sommige belangrijke symptomen te benoemen.

Maar het stellen van een verkeerde diagnose gaat gepaard met een aantal consequenties. Zo krijgt 1 op de 3 mensen zonder behandeling binnen 5 jaar na een TIA een beroerte. Bovendien mis je de kans om schade aan de hersenen, zicht of spraak te beperken of te herstellen.

Hartkloppingen? Libelle's dokter Rutger legt uit hoe je het herkent:

Bron: Dokter dokter, Margriet. Beeld: iStock