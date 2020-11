Het coronavaccin van Moderna dat in de Verenigde Staten is ontwikkeld, blijkt nog efficiënter dan dat van Pfizer/BioNTech. Het biotechnologiebedrijf meldde dat in 94,5 procent van de gevallen het vaccin mensen beschermt tegen het coronavirus. Een ander groot voordeel is dat bedrijven het makkelijker kunnen bewaren.

Het vaccin van Moderna werd ontwikkeld in samenwerking met de de Amerikaanse overheid in Operation Warp Speed. Vorige week werd bekendgemaakt dat het coronavaccin van Pfizer voor 90 procent effectief is, maar dat van Moderna is nog doeltreffender als we de tussentijdse resultaten mogen geloven. Dat van hen is namelijk voor 94,5 procent effectief.