Het vaccin mag je niet zelf kiezen: hoe weet je welke je krijgt?

In Nederland vaccineren we inmiddels met vier verschillende vaccins. De ene komt vaker in het nieuws dan de andere, maar als je eenmaal aan de beurt bent mag je niet kiezen. Hoe weet je welk vaccin je krijgt?

De vier vaccins die tot nu toe goedgekeurd zijn voor gebruik in Nederland zijn: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca en het Nederlandse Janssen-vaccin. Het laatste vaccin moet nog geleverd worden.

Je mag je vaccin niet zelf kiezen, omdat de overheid beslist welk vaccin voor welke doelgroep het meest geschikt is. Dit besluit wordt genomen op basis van adviezen van de gezondheidsraad en deskundigen. Je kunt in de vaccinatieplanning zien hoe het er nu voorstaat. In deze planning kun je zien welk vaccin je waarschijnlijkheid krijgt. Maar let op: dit is een verwachting, dus het is niet zeker of dit overeenkomt met de praktijk.

Op dit moment zijn de mensen tussen de 60 en 65 jaar aan de beurt. Zij worden via de huisarts gevaccineerd. Verder kunnen ook mensen jonger dan 60 jaar uit een hoog-risicogroep uitgenodigd worden voor een prik.

Als je naar de huisarts gaat voor een prik, krijg je waarschijnlijk AstraZeneca. Deze vaccins werden in eerste instantie ingezet voor mensen tussen de 60 en 64 jaar, er zijn tot nu toe 400.000 mensen ingeënt met AstraZeneca. Maar het vaccineren ligt momenteel stil vanwege het onderzoek naar de bijwerkingen. In Nederland zijn tot nu toe vijf meldingen binnengekomen van vrouwen tussen de 25 en 65 jaar die trombose ontwikkelden in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes. Eén van hen is overleden. Deze vrouwen ontwikkelden binnen tien dagen na de inenting een uitgebreide longembolie. Momenteel wordt onderzocht of er een verband is.

Verschillende vaccins

Mensen die in de zorg werken of in een verpleeghuis wonen, krijgen hun prik bij de GGD. In dat geval is het wat lastiger om uit te vogelen welk vaccin je krijgt. Bij de GGD kun je namelijk geprikt worden met zowel BioNtech/Pfizer en Moderna als AstraZeneca. Je kunt helaas niet kiezen.

Op dit moment is het wel heel simpel. “Wij prikken op dit moment alleen nog maar met Pfizer”, laat een GGD-woordvoerder weten aan RTL Nieuws. “Moderna is momenteel niet beschikbaar bij ons en met AstraZeneca zijn we tijdelijk gestopt.”

Oproep of uitnodiging

Je kunt vaak aan de oproepkaart of uitnodiging zien welk vaccin je krijgt. Deze ontvang je van tevoren van de huisarts. En anders krijg je bij het bellen voor een afspraak al te horen om welk vaccin het gaat. Na de vaccinatie krijg je een registratiekaart met daarop nog een keer de naam van het vaccin. Let op: deze kaart moet je meenemen als je voor een tweede vaccinatie komt.

Het is moeilijk te voorspellen welk vaccin je zult krijgen. Volgens een woordvoerder van het RIVM is het afhankelijk van hoeveel vaccins er van welk merk geleverd worden, met welk vaccin er uiteindelijk geprikt gaat worden.

Achteraan in de rij

Mocht je om wat voor reden besluiten de vaccinatie af te slaan, dan betekent dit dat je weer achteraan in de rij moet aansluiten. Je kunt dus echt niet kiezen welk vaccin je krijgt. Door een vaccin af te slaan, weet je dus niet wanneer je weer aan de beurt ben en welk vaccin je dan krijgt.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Shutterstock