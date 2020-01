Vaccinatiegraad in 2019 licht gestegen door opmars van dit vaccin

Terwijl er langere tijd bericht werd dat de vaccinatiegraad in Nederland daalde en maar bleef dalen, is er nu een lichte stijging gezien. Het aantal mensen dat zich liet inenten in 2019 is iets omhoog gegaan, voornamelijk door de opmars van het vaccin tegen baarmoederhalskanker.

Dat meldt het Algemeen Dagblad donderdagochtend.

Stijging inentingen

Terwijl de recente berichtgeving rondom inentingen anders doet vermoeden, vond er in 2019 geen daling, maar juist een stijging in het aantal inentingen in Nederland plaats. Dat maakt staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid bekend op basis van onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

BMR

De onderzoeksresultaten laten zien dat er sinds 2012 ook een lichte stijging gezien is in het aantal ouders dat hun kinderen inent tegen de welbekende BMR-prik, die beschermt tegen kinderziektes de bof, mazelen en rode hond. “We blijven hard werken om het nog beter te doen, maar ik beschouw dit als belangrijke signalen dat we de goede kant op gaan”, reageert staatssecretaris Blokhuis.

Cijfers

De exacte percentages worden later dit jaar pas naar buiten gebracht. Maar het RIVM meldt al wel dat er in 2012 maar liefst 96 procent van de 2-jarigen in Nederland ingeënt werd. Dat aantal liep de afgelopen jaren terug naar 92,9 procent, maar er is anno 2019 dus een lichte stijging genoteerd.

Bron: AD. Beeld: iStock